Una nova avaria a València Sud retarda diverses línies de metro en hora punta

Les línies afectades són l’L1, l’L2 i l’L7

Imatge d’arxiu de Metrovalencia

Imatge d’arxiu de Metrovalencia / JM LÓPEZ

Redacción Levante-EMV

De nou una avaria està causant retards importants en els trens de diverses línies de metro, a València Sud, concretament en les línies L1, L2 i L7. Així ho ha anunciat Metrovalencia a través del seu compte d’X. Les instal·lacions de València Sud van patir greus destrosses causades per la dana del passat 29 d’octubre, i està previst que les noves instal·lacions es posen en marxa a finals d’enguany, tal com va indicar fa uns dies el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus.

La nova estació de Metrovalencia

La nova estació de Metrovalencia a València Sud estarà a punt abans que acabe l’any. Així ho va assenyalar el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, dilluns passat. La instal·lació substituirà l’antiga, afectada per la dana, i es convertirà en un “important eix intermodal”, adaptat a les actuals mesures d’accessibilitat, que connectarà tres de les línies del servici ferroviari: la línia 1, entre Bétera i Castelló; la 2, entre Llíria i Castelló, i la 7, entre Marítim i Torrent.

