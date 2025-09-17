Educació
Sánchez reduirà per llei les hores lectives del professorat
Per al pròxim curs s’impulsarà un programa d’ajudes per a l’escolarització gratuïta de 0-3 anys a les famílies per davall del llindar de pobresa
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha avançat, este dimecres, que presentarà un avantprojecte de llei per a fixar un màxim d’hores de docència en aula, que quedaran establides, des del pròxim curs, en un màxim de 23 en Primària i 18 en Secundària, Batxillerat i resta d’ensenyances —en línia amb la recomanació del Consell Escolar de l’Estat—, a més d’abaixar les ràtios alumne/professor.
Este anunci l’ha fet durant la seua visita a l’escola municipal infantil Casa de los Niños de Getafe (Madrid), acompanyat de l’alcaldessa de la localitat, Sara Hernández, i dels ministres d’Educació, Pilar Alegría, i de Transformació Digital, Óscar López.
Sánchez ha repassat les mesures impulsades en matèria educativa i per la Formació Professional “com a inversió”, com una “aposta decidida” perquè els xiquets i jóvens, una vegada abandonen les etapes educatives, “isquen amb les ferramentes per a ser ciutadans lliures, autònoms, amb llibertat de criteri i consciència”.
Després de reconéixer que tenien l’“assignatura pendent” d’augmentar la taxa d’escolarització en l’educació 0-3 anys, el cap de l’executiu ha avançat que el Ministeri d’Educació i Formació Professional posarà en marxa, a partir del curs que ve, un “programa d’ajudes d’uns 175 milions d’euros perquè les famílies que estan per davall del llindar de la pobresa puguen gaudir d’una educació primària totalment gratuïta”.
D’altra banda, ha posat el focus en “les càrregues lectives del professorat”. El president ha avançat que impulsarà “una llei de noves mesures en la qual, en lloc de ser una recomanació, siga una obligatorietat” la qüestió de les “hores lectives” dels professors “en les aules”. De manera que en “l’Educació Primària siga de 23 hores, i, en Educació Secundària i també en Batxillerat, siga de 18 hores. Parlem sempre d’educació en aula”, ha puntualitzat.
