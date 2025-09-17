‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
Les entrades són gratuïtes i numerades i podran arreplegar-se el dijous de 17 a 19 h en la taquilla del Gran Teatre
El Gran Teatre de Xàtiva acollirà este divendres 19 de setembre (20 h) la preestrena oficial del documental Seràs per sempre, una producció de Tresdeu Media que recorre la vida i l’obra de Vicent Andrés Estellés l’any del centenari del seu naixement. La ciutat de Xàtiva, que ocupa un lloc clau en la biografia del poeta, es convertirà, així, en escenari privilegiat per a retre-li homenatge, al ser la primera ciutat que projecta la peça.
“Este divendres tenim una cita molt especial amb l’estrena d’este documental que posa fi a l’Any Estellés”, ha explicat el regidor de Cultura, Alfred Boluda, que ha afegit que “a l’acte acudiran representants del món de la cultura, de la literatura, de la cançó i de la política de tot el país per a celebrar un moment tan especial. A més, també assistirà la família del poeta”.
L’acte comptarà amb les intervencions de l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, i del regidor de Cultura, Alfred Boluda, juntament amb el director del documental, Francesc Felipe, i el director de Tresdeu Media, Óscar Piera. Després de la projecció, el públic podrà gaudir d’un recital poètic i musical a càrrec de l’actriu i booktuber sahrauí, Sénia Mulayali, del també actor i poeta xativí Elies Barberà, i del cantautor Bertomeu. Els tres posaran veu i música als versos més emblemàtics d’Estellés.
Road movie
El documental Seràs per sempre és una espècie de road movie conduïda per Sénia Mulayali, que descobrix, al llarg del viatge, la força transformadora de la poesia d’Estellés durant la dictadura i la transició, així com la seua vigència en l’actualitat. La peça compta amb testimoniatges de figures com Àngels Gregori, Pau Alabajos, Irene Mira o Isabel Anyó, neta del poeta, i recorre espais fonamentals com Burjassot, València, Barcelona, Xàtiva o Alcoi.
Cal recordar que les entrades per a la preestrena són gratuïtes i numerades, i podran arreplegar-se en la taquilla del Gran Teatre el dia anterior, el dijous 18 de setembre, de 17:00 a 19:00 h. L’aforament és limitat.
