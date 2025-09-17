CINE
‘Sirât’, d’Óliver Laxe, representarà Espanya en els Oscar
L’Acadèmia de Cine tria la pel·lícula protagonitzada per Sergi López i Bruno Núñez per a la carrera cap a Hollywood: s’ha imposat a Romería i Sorda
Sirât representarà Espanya en els Oscar. La cinta d’Óliver Laxe és l’aposta de l’Acadèmia de Cine per a repetir un triomf que només han aconseguit José Luis Garci (1982), Fernando Trueba (1993), Pedro Almodóvar (1999) i Alejandro Amenábar (2004). Així ho ha anunciat, este dilluns, el cineasta Pablo Berger, al costat del president de la institució, Fernando Méndez-Leite, en un acte celebrat a Madrid. La pel·lícula s’ha imposat a Romería, de Carla Simón, i Sorda, d’Eva Libertad.
El film, estrenat el 6 de juny de 2025, lluitarà per la nominació a millor pel·lícula internacional que tantes vegades se li ha entravessat a Espanya. Una fita que només s’ha aconseguit en 21 de les 67 participacions, amb La sociedad de la nieve (2023) com a últim exponent. Óliver Laxe ja va ser proposat per a això en 2020 amb O que arde, però La trinchera infinita li va arrabassar el passaport a Hollywood. En esta ocasió, ho ha aconseguit amb la història protagonitzada per Sergi López i Bruno Núñez.
Sirât narra el periple d’un home pel desert del Marroc, a on ha desaparegut recentment la seua filla en una rave. Acompanyat pel seu altre fill, emprén una croada per a trobar-la, endinsant-se en un univers en el qual reflexionar sobre la llibertat, l’absència i la por. La cinta va tindre la seua presentació mundial en el Festival de Canes, a on va ser guardonada amb el Premi del Jurat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detinguts sis radicals del Sevilla FC per una agressió brutal a Gandia
- Els treballadors de Luanvi rebutgen la venda de la companyia a Torqueva
- Els sindicats educatius anuncien protestes per a millorar les condicions laborals del professorat
- La MICE suspén la seua pròxima edició a València per falta d’ajudes
- Les obres mestres del Museu Sorolla de Madrid s’exposaran en la Fundació Bancaixa
- Moció de censura a San Antonio de Benagéber
- Adeu a la “vorera de la mort” del carrer Sant Vicent
- Morant acusa Més i Podem de “bloquejar” la investigació de la dana en el Congrés