Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Talen palmeres en el carrer en el centre de València per risc de caiguda

Els arbres tenien una inclinació perillosa i podien caure en qualsevol moment

Retirada de les palmeres

Retirada de les palmeres / Ajuntament de València

Redacción Levante-EMV

València

Les brigades del Servici de Parcs i Jardins han irromput en el carrer de les Barques per a dur a terme l’eliminació de tres exemplars de palmeres. Es tracta d’arbres que el personal tècnic considerava que eren un perill, per apreciar-se una inclinació perillosa d’estes, cosa que podia generar una caiguda inesperada, amb greu risc per a vianants i automobilistes. En l’Ajuntament ho consideren una acció “imprescindible per a garantir la seguretat, ja que hi ha una important probabilitat de fractura”. Les palmeres estaven en la vorera de la dreta, molt prop de l’entrada a l’hotel Reina Victoria.

La regidora de Parcs i Jardins, Mónica Gil, ha explicat que la decisió s’ha pres després del control i seguiment rutinari que duen a terme les brigades i l’informe del personal tècnic del servici. “La vigilància i el control de les brigades va detectar que la inclinació de les palmeres era perillosa. La millor opció era l’abatiment per a evitar que caigueren sobre la vorera o la calçada i causaren danys severs”.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents