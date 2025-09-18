Immobiliari
La construcció només pot atendre un terç dels compradors de vivendes
A València es promouen a l’any 4.800 pisos i en fan falta 14.200 pel creixement de població
El sector de la construcció només pot atendre un terç dels compradors de vivenda. A València es construïxen a l’any 4.800 pisos i en fan falta 14.200 pel creixement de població. Enguany ja hi ha un dèficit de 28.724 vivendes, però, d’ací a cinc anys, faran falta 133.000 immobles més per la falta de promocions, segons revela l’últim informe del mercat immobiliari de Cambra València.
La falta de sòl, segons coincidixen tots els experts, està darrere de l’estancament de la construcció de vivendes. En la ciutat de València només queden solars per a construir 8.000 pisos, i els urbanistes, com ahir va informar Levante-EMV, advertixen que l’única alternativa és construir en l’àrea metropolitana.
L’anàlisi de Cambra València destaca que el ritme de construcció és molt baix després de l’enfonsament que es va produir després de l’esclat de la bambolla immobiliària. L’informe precisa que actualment es construïxen menys d’un terç dels pisos que fa tres dècades, malgrat l’augment de la població per l’arribada de treballadors immigrants. En 1992 es van acabar 13.495 vivendes d’obra nova, i l’any passat, 4.739.
El nivell normal de construcció per a atendre la demanda hauria de ser de 14.200 pisos a l’any. En el punt àlgid de la bambolla immobiliària, any 2006, se’n van promoure 46.439. Després de la crisi econòmica i financera de 2008, l’enfonsament del mercat immobiliari va tindre un impacte especialment sever a València. Entre l’any 2007 i el 2013, la construcció de vivendes va descendir un 98 %. Durant els anys següents, el sector es va mantindre en les cotes d’activitat més baixes des de finals del segle passat amb la promoció de menys d’un miler de vivendes a l’any entre 2012 i 2015. En els últims cinc anys, únicament s’han entregat 23.911 vivendes, l’equivalent al que es va construir l’any 2000.
Enfonsament de la vivenda protegida
La situació és pitjor en el segment de la vivenda protegida (que ha de garantir un preu sense especulació). Cambra València lamenta en el seu informe que, “en les últimes dècades, l’evolució de vivenda protegida ha anat en descens, la qual cosa restringix l’accés a la vivenda als sectors de població més desfavorits”.
De les 58.320 vivendes protegides que es van construir a València en la dècada dels noranta, s’ha passat a 2.216 en l’última dècada (2014 a 2024). La falta de sòl i sobretot el preu màxim marcat per l’Administració desincentivava els promotors. Fins a setembre de l’any passat, una vivenda de protecció oficial es podia vendre com a màxim a 1.800 euros el metre quadrat. Amb eixe preu, les empreses promotores no cobrien els costos de compra de sòl i de construcció.
Sense renovació de l’estoc
El ritme de construcció de vivenda d’obra nova no permet la reposició de l’estoc. De fet, la borsa de vivenda nova a València se situa en el nivell més baix de l’última dècada. Actualment, només hi ha lliures 20.466 pisos. En el cas de València, la situació és especialment tensa, amb menys de 100 vivendes disponibles. Ara mateix només n’hi ha 91 lliures per a una ciutat que frega els 850.000 habitants i té més de 400.000 immobles, segons revela l’últim informe de la Càtedra Observatori de la Vivenda de la Universitat Politècnica de València, corresponent al segon trimestre de 2025.
El desequilibri entre l’oferta i la demanda ha provocat que el preu dels pisos es dispare. El cost de la vivenda a València ha registrat en 2025 la major pujada en els últims 18 anys, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En l’última dècada, el cost mitjà dels pisos a València s’ha incrementat un 65 %. L’augment, segons subratlla Cambra València, es deu a l’increment dels costos de construcció, l’encariment del valor del sòl i la pujada de la demanda.
Augment de població
L’estudi assenyala que, en la pròxima dècada, el nombre de residents a València s’incrementarà un 13 % fins a arribar als 3.069.138 habitants. “Este augment es produirà principalment per l’arribada de població estrangera a un ritme d’un 15 % anual. Les previsions assenyalen que, en 2037, el 17 % de la població valenciana” serà immigrant, segons l’anàlisi.
Desajustament
Els responsables de l’informe insistixen que, amb “el ritme de construcció actual, només es podrà atendre el 30 % de la demanda de vivenda”, i això implicarà: més amuntegament (al compartir vivenda diversos col·lectius), augments en els preus, èxode a municipis perifèrics i augment del barraquisme.
