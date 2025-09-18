Una riuada històrica
L’Alcúdia serà el primer poble de la Ribera a reparar el clavegueram afectat per la riuada
L’empresa encarregada realitza una inspecció exhaustiva de la xarxa en tota la localitat per a iniciar en octubre les obres, que duraran 15 mesos
Les obres per a recuperar la xarxa de sanejament a l’Alcúdia després de la tràgica riuada del passat 29 d’octubre estan a punt d’arrancar. Així ho ha confirmat l’alcalde del municipi, Andreu Salom, després de reunir-se, fa uns dies, amb els tècnics de l’empresa que proveïx els municipis d’aigua potable i que s’encarregarà de la recuperació del clavegueram.
L’Ajuntament ha informat que, esta setmana, els especialistes estan analitzant els diferents carrers de la localitat per a analitzar la situació del clavegueram quasi onze mesos després de la dana. “L’últim informe era de fa sis mesos i volíem saber quina era la situació actual, per la qual cosa han decidit inspeccionar, amb l’ajuda de drons, la xarxa de sanejament per a veure quins treballs cal executar”, explica Salom.
Entre estes primeres labors també es preveu una inspecció i neteja de tots els embornals i col·lectors situats en el poble
Es preveu que les obres, que seran finançades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, comencen el mes d’octubre i es prolonguen prop de quinze mesos. Així, l’Alcúdia es convertiria en el primer municipi de la Ribera, i un dels més afectats de la província de València, a arrancar estes obres tan esperades, que coincidixen, a més, amb la possible arribada de la gota freda.
Els treballs ascendixen, en la localitat, a prop de 22 milions d’euros. En estos, el consistori projecta una neteja exhaustiva en algunes vies de l’Alcúdia, mentres que en unes altres haurà de reposar-se completament la xarxa, ja que es troba obstruïda per la presència de fang depositat durant les labors de la neteja dutes a terme les primeres setmanes després de la dana.
Salom ha reiterat en diverses ocasions que la situació de la xarxa de sanejament és una de les “majors preocupacions” del consistori. La reposició de la xarxa de clavegueram es complementarà amb la construcció d’un nou col·lector d’aigües pluvials per a evitar embassaments o xicotetes inundacions durant episodis de fortes pluges.
L’alcalde explica que es tracta d’un col·lector complementari que arreplegaria les aigües pluvials, especialment de l’àrea industrial, per a evitar que “col·lapse el col·lector general”. Les aigües arreplegades desembocarien en el riu Magre.
Tres municipis s’adherixen a Vaersa
Les obres de recuperació de la xarxa a l’Alcúdia s’engloben dins de les ajudes proporcionades pel Govern d’Espanya. No obstant això, Carlet, Montserrat i Polinyà de Xúquer s’han sumat a la iniciativa posada en marxa per la Generalitat Valenciana perquè els ajuntaments puguen agilitzar la contractació d’emergència de les obres de reparació.
L’empresa pública de la Generalitat Vaersa, dedicada a la gestió mediambiental i el desenrotllament de tecnologies per a la gestió de residus, serà l’encarregada de realitzar estes contractacions amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits i poder executar d’una manera àgil els fons del Govern davant de possibles episodis de pluges.
22 milions “insuficients” per a Algemesí
L’Ajuntament d’Algemesí, com molts dels municipis afectats per la riuada, espera que es puguen iniciar d’ací a poc les obres de sanejament dels 117 quilòmetres danyats. El consistori va xifrar, des del primer moment, els treballs de reposició del clavegueram en més de 25 milions d’euros. No obstant això, l’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, lamentava en una entrevista en la televisió municipal que l’Ajuntament ha rebut menys diners del que esperava. “S’estan resolent encara les al·legacions per part de les empreses concessionàries. S’espera que es resolguen en setembre i es done llum verda per a iniciar les obres”, explica. No obstant això, en les seues paraules, “no sabem què ens concediran i en quins carrers podrem treballar, ja que al principi ens van donar 27 milions d’euros i ara ens han assignat 22 milions, que són insuficients per a les obres”.
