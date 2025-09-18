La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
Les dos protestes concorreran en el Bulevard Sud i acabaran en el rebatejat Pont de la Solidaritat
Doble eixida per a l’onzena manifestació per a demanar la dimissió de Carlos Mazón per la seua gestió de la dana. Els moviments socials encarregats de la seua organització han anunciat la convocatòria per al diumenge 28 de setembre, un dia abans de la commemoració dels onze mesos des de la tragèdia, i té com a principal novetat que una de les capçaleres de la protesta eixirà des de Paiporta, zona zero de la tragèdia.
En concret, segons la informació facilitada per les entitats convocants, la manifestació tindrà un dels seus inicis en la residència Saba de Paiporta, localitat que fins ara no havia acollit cap de les marxes celebrades per a demanar l’eixida del cap del Consell. Cal recordar que en juliol, quan es van complir nou mesos de la tragèdia, la protesta va ser en la zona zero, però va recórrer els carrers de Catarroja.
L’altra eixida serà des de la Rambleta de València. La idea és que les dos manifestacions coincidisquen en l’encreuament entre els carrers Bulevard Sud i Pius IX i es dirigisquen cap al rebatejat Pont de la Solidaritat, el pont que van utilitzar els voluntaris per a creuar des del Cap i Casal cap a les zones afectades per a ajudar-los. En els dos casos, la marxa començarà a les 18 hores.
Així mateix, i a falta encara de més d’un mes, l’organització ha anunciat que la manifestació d’octubre, quan es commemorarà un any des de la tragèdia, serà el dissabte 25 d’octubre a les 18 hores, encara que l’itinerari està per determinar. Serà, així, quatre dies abans del 29 d’octubre, dia de la riuada, quan està previst que se celebre el funeral d’Estat en la Ciutat de les Arts i les Ciències.
