Quart de Poblet beca jóvens esportistes per a donar suport al talent i a l’esforç local
La convocatòria d’inscripció a estes ajudes roman oberta fins al pròxim 29 de setembre
L’Ajuntament de Quart de Poblet ha anunciat l’obertura de la convocatòria de beques per a jóvens esportistes 2025, amb l’objectiu de donar suport al talent i a l’esforç d’atletes de la localitat en les diferents disciplines esportives. Una iniciativa impulsada per l’Àrea d’Esports de Quart de Poblet, amb la qual es busca fomentar l’esport i donar suport als qui busquen millorar el seu rendiment.
Les beques per a jóvens esportistes són de caràcter individual i el seu principal objectiu és el suport dels i les esportistes que competixen en nom de Quart de Poblet, oferint d’esta manera els recursos econòmics necessaris per a facilitar el seu desenrotllament i projecció esportiva.
Les persones interessades a rebre una d’estes beques poden presentar la seua sol·licitud, degudament omplida i firmada de manera electrònica, en la Seu electrònica de l’Ajuntament de Quart de Poblet, a on també es troba tota la informació relativa a les bases i la documentació necessària per a participar.
Requisits per a la beca
Entre els requisits establits per a sol·licitar ser beneficiari o beneficiària d’una de les beques s’establix ser major de 10 anys en la data de sol·licitud de les ajudes i menor de 31 anys en la data de presentació de la sol·licitud, estar empadronats a Quart de Poblet i estar en possessió de la llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva corresponent.
A més, haurà de complir-se una de les condicions següents: ser esportista d’elit nacional; ser esportista de la Comunitat Valenciana; ser esportista de projecció futura no inclosos en llistes oficials, amb acreditació de la federació corresponent, i ser menor de 14 anys en la data de presentació de la sol·licitud. La quantia màxima a concedir serà de 1.000 euros com a màxim per sol·licitant, quantia que variarà en funció del nivell d’elit de competició, siga nacional, autonòmic o amb projecció, sumat també als resultats esportius i èxits obtinguts.
Amb estes beques, Quart de Poblet vol reforçar el seu “compromís amb la joventut i amb els valors que l’esport aporta a la societat, apostant de manera decidida pel talent, la disciplina i la superació personal dels esportistes locals”.
