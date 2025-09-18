Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quart de Poblet beca jóvens esportistes per a donar suport al talent i a l’esforç local

La convocatòria d’inscripció a estes ajudes roman oberta fins al pròxim 29 de setembre

Imatge de dos nadadors en les instal·lacions municipals de Quart de Poblet

Imatge de dos nadadors en les instal·lacions municipals de Quart de Poblet / Ajuntament de Quart de Poblet

Redacción Levante-EMV

Quart de Poblet

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha anunciat l’obertura de la convocatòria de beques per a jóvens esportistes 2025, amb l’objectiu de donar suport al talent i a l’esforç d’atletes de la localitat en les diferents disciplines esportives. Una iniciativa impulsada per l’Àrea d’Esports de Quart de Poblet, amb la qual es busca fomentar l’esport i donar suport als qui busquen millorar el seu rendiment.

Les beques per a jóvens esportistes són de caràcter individual i el seu principal objectiu és el suport dels i les esportistes que competixen en nom de Quart de Poblet, oferint d’esta manera els recursos econòmics necessaris per a facilitar el seu desenrotllament i projecció esportiva.

Les persones interessades a rebre una d’estes beques poden presentar la seua sol·licitud, degudament omplida i firmada de manera electrònica, en la Seu electrònica de l’Ajuntament de Quart de Poblet, a on també es troba tota la informació relativa a les bases i la documentació necessària per a participar.

Requisits per a la beca

Entre els requisits establits per a sol·licitar ser beneficiari o beneficiària d’una de les beques s’establix ser major de 10 anys en la data de sol·licitud de les ajudes i menor de 31 anys en la data de presentació de la sol·licitud, estar empadronats a Quart de Poblet i estar en possessió de la llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva corresponent.

A més, haurà de complir-se una de les condicions següents: ser esportista d’elit nacional; ser esportista de la Comunitat Valenciana; ser esportista de projecció futura no inclosos en llistes oficials, amb acreditació de la federació corresponent, i ser menor de 14 anys en la data de presentació de la sol·licitud. La quantia màxima a concedir serà de 1.000 euros com a màxim per sol·licitant, quantia que variarà en funció del nivell d’elit de competició, siga nacional, autonòmic o amb projecció, sumat també als resultats esportius i èxits obtinguts.

Becas para jóvenes deportistas en Quart de Poblet.

Beques per a jóvens esportistes a Quart de Poblet / Ajuntament de Quart de Poblet

Amb estes beques, Quart de Poblet vol reforçar el seu “compromís amb la joventut i amb els valors que l’esport aporta a la societat, apostant de manera decidida pel talent, la disciplina i la superació personal dels esportistes locals”.

