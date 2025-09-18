Sánchez confirma l’ampliació de l’aeroport de València, que rondarà els 400 milions d’inversió
La intenció d’Aena a Manises, unes instal·lacions “saturades”, segons Cambra València, és expandir la terminal, “crear un nou control de seguretat amb l’última tecnologia” i dur a terme actuacions en els aparcaments i els accessos
L’aeroport de València, malgrat ser l’aeroport amb més saturació entre els principals del país, continua sense conéixer —almenys amb exactitud— com serà l’ampliació promesa per Aena fa un any i mig. L’anunci, este dijous, del president del Govern, Pedro Sánchez, a Alacant —en el qual ha detallat el major pla d’inversions aeroportuàries a Espanya de la història, que en conjunt serà de 12.888 milions d’euros, dels quals 9.991 milions d’euros corresponen a inversions regulades, que en la majoria dels aeròdroms sí que ha detallat— ha servit per a confirmar que Manises estarà entre les instal·lacions expandides en el pròxim Document de regulació aeroportuària (DORA III) que anirà des de 2027 a 2031. Una notícia, coneguda des d’abril de 2024, que, no obstant això, no ha vingut acompanyada —almenys, de manera oficial— d’altres detalls clau que s’esperen, com la inversió econòmica que Aena farà en la infraestructura valenciana. Això sí, segons han confirmat a este diari fonts coneixedores de la situació, este desemborsament podria rondar els 400 milions d’euros.
Menys concret
Segons expliquen a este diari fonts del gestor aeroportuari, la falta d’una concreció —de manera oficial— dels detalls econòmics este dijous va vinculada al fet que “hi ha aeroports que tenen més concreció que uns altres”, i han insistit que València tindrà “la seua ampliació amb tot el que necessite”, una ampliació basada en “criteris tècnics”. Esta, a més, s’haurà de conéixer amb tots els seus detalls abans de setembre de 2026, que és quan el Consell de Ministres haurà d’aprovar el DORA III. De moment, un document donat a conéixer este mateix dijous per Aena sí que ha assenyalat que la terminal de l’aeroport, més enllà de l’expansió, vindrà acompanyada de “la creació d’un nou control de seguretat amb l’última tecnologia, portes d’embarcament connectades per passarel·la, etc.”. A més, “també s’actuarà en els aparcaments i els accessos”.
Cal recordar que l’aeroport de València ja va tancar l’exercici 2024 amb més de 300.000 viatgers per damunt de la capacitat màxima oficial que marca el DORA actual. Una situació límit que, no obstant això, no ha deixat d’agreujar-se. Perquè, segons va denunciar fa dos setmanes un informe de Cambra València, les instal·lacions valencianes —que han sigut unes de les que més creixen també en el sud d’Europa— es troben treballant un 20 % per damunt del que resulta normal. Una xifra extra que es nota també en els balanços que es registren mes a mes a Manises. L’últim, no en va, va indicar que el mes d’agost va ser el millor de la història de l’aeroport, amb 1,18 milions de passatgers, fregant amb això els 8 milions des que va començar l’exercici. A este ritme de pujada, elevada gràcies al viatger internacional especialment, l’any podria tancar-se per damunt dels 11,5 milions d’usuaris i, fins i tot, acostar-se als 12 milions.
“Una nova onada inversora”
Molts més detalls ha tingut este dijous l’altre gran aeroport de la Comunitat Valenciana, el d’Alacant-Elx, que, a diferència de València, va rebre, a principis d’any, l’obertura del procés de licitació per a expandir les seues instal·lacions. Allí —en un acte en el qual han sigut presents el ministre de Transports, Óscar Puente; la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant; i el president d’Aena, Maurici Lucena, entre d’altres—, Sánchez ha comunicat que més de 1.000 milions aniran a l’aeròdrom alacantí.
D’altra banda, el president d’Aena, Maurici Lucena, ha destacat, durant la seua intervenció, que “la força impetuosa del trànsit després de la pandèmia ens va sorprendre a tots i eixa força ha col·locat nombrosos aeroports prop de la seua capacitat tècnica màxima teòrica, essencialment els dos grans hubs [El Prat i Barajas] i els grans aeroports turístics”. Una referència a aeròdroms com el de València davant de la qual ha defés la necessitat d’“una nova onada inversora que no té precedents en les últimes dècades, però que el sistema necessita”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detinguts sis radicals del Sevilla FC per una agressió brutal a Gandia
- Els treballadors de Luanvi rebutgen la venda de la companyia a Torqueva
- La MICE suspén la seua pròxima edició a València per falta d’ajudes
- Els sindicats educatius anuncien protestes per a millorar les condicions laborals del professorat
- Les obres mestres del Museu Sorolla de Madrid s’exposaran en la Fundació Bancaixa
- Sánchez reduirà per llei les hores lectives del professorat
- Morant acusa Més i Podem de “bloquejar” la investigació de la dana en el Congrés
- Mor Robert Redford, llegenda de Hollywood, als 89 anys