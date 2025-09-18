Setge a un hotel indià a València que fa dos anys que està obert sense llicència
El planejament de la ciutat prohibix l’ús turístic en este edifici de principis del segle XX situat en el barri de la Raiosa, perquè està qualificat de servici públic dotacional. De fet, el palauet va ser una guarderia abans d’obrir com a hostal boutique. L’Ajuntament ha concedit a la mercantil un termini d’al·legacions previ a l’orde de tancament
En el número 14 del carrer Dolores Alcaide trenca la línia de blocs residencials un solar enjardinat i tancat amb un bonic palauet en el centre. Segons la descripció dels seus amos, este edifici de principis del segle XX, d’elegant estil indià, va nàixer com la casa d’estiu del terratinent Antonio Bosch. Anys després, l’edifici va albergar el restaurant Versalles, a on un piano de cua en l’entrada rebia la clientela. Més tard va ser la llar d’una influent família industrial i, amb el temps, una guarderia.
Hui és un hotel amb una dotzena d’habitacions anomenat The Venue Hostel Boutique, i el negoci podria tindre els dies comptats. L’11 de setembre, el Servici de Llicències va emetre una resolució que concedia a la mercantil propietària 15 dies per a presentar al·legacions abans de decretar el tancament o la clausura de l’activitat, d’acord amb el que disposa la Llei autonòmica de prevenció de contaminació i qualitat ambiental.
Els problemes administratius amb este hotel de la Raiosa venen de lluny. El 27 de setembre de 2023, l’empresa va presentar obertura d’activitat per comunicació d’activitat innòcua per al que van considerar “alberg”. Però, l’11 d’abril de 2025, el Servici de Llicències Urbanístiques va presentar un informe desfavorable, perquè, segons el Pla general de València, la qualificació és de servici públic dotacional. L’ús terciari hoteler es troba expressament prohibit en els sistemes locals de servici públic, amb la qual cosa —sentenciava l’informe— l’“ús sol·licitat està prohibit”.
En eixe mateix document, el Servici de Llicències traslladava a l’equip jurídic municipal la responsabilitat de realitzar les actuacions procedents sobre la no viabilitat de legalitzar el seu ús, “tenint en compte que l’activitat ja es troba implantada”. Malgrat no tindre el plàcet de l’Ajuntament, administració competent, l’hotel compta amb ressenyes en Booking des de març de 2023. I, hui dia, l’empresa continua explotant el negoci amb absoluta normalitat.
No només això. La mercantil va anar un pas més lluny l’any passat i el 14 d’octubre de 2024, el Servici Territorial de Turisme de la Generalitat va alçar una acta d’inspecció a l’hotel, perquè es va comprovar que s’havia dut a terme “una ampliació consistent en la instal·lació de dos mòduls de fusta, amb una capacitat de dos places per mòdul, sense haver presentat declaració responsable d’augment de capacitat”. Havien creat noves habitacions en l’exterior.
En l’informe de la Conselleria s’explica que el titular de l’allotjament va presentar una declaració responsable el desembre de 2024, però, davant de la carència dels títols habilitants municipals, “va renunciar al dret inherent a la declaració responsable presentada”. El febrer de 2025, la inspecció autonòmica va acudir a l’establiment per a comprovar si s’havien retirat els mòduls de fusta instal·lats en el jardí. Estos s’havien mantingut, només s’havia retirat del seu interior el mobiliari de dormitori. En l’informe del 2 de febrer, l’inspector indica: “L’empresa és coneixedora de la impossibilitat de l’ús dels mòduls com a dormitoris, però encara no ha decidit si els desmuntarà o els deixarà per a altres activitats”.
Creixement turístic a la Raiosa
Finalment, com s’ha dit, l’Ajuntament torna a prendre cartes en l’assumpte i l’11 de setembre va resoldre donar tràmit d’audiència prèvia a dictar resolució per a ordenar el tancament de l’activitat com a alberg en el carrer Dolores Alcaide. En els fonaments de dret s’especifica que en la declaració responsable presentada hi ha una inexactitud, omissió o falsedat de caràcter essencial, ja que les obres i instal·lacions declarades per la interessada no són autoritzables, al tractar-se d’un ús expressament prohibit en el planejament (dotació), tal com s’indica en l’informe tècnic que consta en l’expedient.
La resolució deixa en l’aire un negoci que, segons explica en la seua web, compta amb un equip, que és l’ànima de l’hostal, de “deu persones provinents de diferents racons del món, amb cultures, idiomes i experiències que els permeten connectar amb cada viatger”. Així mateix, a mode de context, cal assenyalar que la Raiosa és un dels barris a on l’Ajuntament permetrà més marge de creixement turístic: la futura norma fixarà un límit del 8 % de places turístiques respecte al nombre de veïns empadronats en un barri, i, segons l’informe en el qual es basa esta ordenança, la Raiosa actualment compta amb un 1,37 % de places turístiques per població. En el citat informe no consta cap hotel dins de la Raiosa.
