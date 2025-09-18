El València vol més de 150 milions per les parcel·les del vell Mestalla
El club accelera la venda dels terrenys de l’actual coliseu una vegada es consumix el trasllat al nou estadi de Corts Valencianes – La societat anònima esportiva de Peter Lim ja disposa de dos taxacions per a este valuós sòl
P. Leiva
El València CF ha accelerat la venda de les parcel·les del vell Mestalla i projecta ingressar un mínim de 150 milions d’euros per la venda dels terrenys a on se situa l’actual coliseu valencianista, una vegada es consumisca el trasllat al nou estadi que està construint el club blanc-i-negre en l’avinguda de les Corts Valencianes.
Fonts de tota solvència han confirmat a Levante-EMV i Superdeporte que el club ha posat preu d’eixida a estes valuoses parcel·les, situades en el centre de València, i que les posarà en el mercat per a vendre-les al millor postor. Tribuna Deportiva i Héctor Gómez van avançar esta notícia en el sentit que el club ja disposaria de sengles taxacions per part d’una empresa especialitzada del sector. Una d’estes valoracions econòmiques ascendiria a 149 milions, mentres que l’altra oscil·laria entre 150 i 160 milions. A més, segons revelava el citat programa de ràdio, seria Richard Ellis (CRBE) la companyia encarregada de concretar la venda futura de les valuoses parcel·les.
150 milions mínim
Fonts del sector immobiliari consultades pels dos periòdics de Prensa Ibérica van precisar que la xifra que vol traure el València CF seria de 150 milions mínim. L’import de la venda seria d’eixa xifra cap amunt, van dir fonts coneixedores de la futura operació. Altres fonts consultades han recordat que constructores i promotores han reiterat en diverses ocasions que en la ciutat cada vegada hi ha menys sòl disponible per a dur a terme projectes urbanístics.
Dimecres, Levante-EMV publicava una notícia en la qual l’urbanista Alejandro Escribano, pare del Pla general d’ordenació urbana de València, advertia que en la capital valenciana a penes queda sòl disponible per a entre 8.000 i 10.000 vivendes. En el context econòmic actual, amb preus a l’alça de la vivenda i una oferta consolidada, les parcel·les del vell Mestalla són un autèntic tresor urbanístic. Un “caramel”. La ciutat necessita tota classe de vivenda, assequible o d’alt nivell, amb independència de com es desenrotlle el futur sector urbanístic de Mestalla quan deixe de ser utilitzat per a la pràctica del futbol.
Precedents
Hi ha precedents sobre la quantitat econòmica que podria ingressar el club propietat de Peter Lim. L’abril de 2019, ja va transcendir un acord entre el club, llavors dirigit per Mateo Alemany, i la gestora ADU Mediterráneo i la Confederació de Cooperatives de Vivendes d’Espanya (Concovi) per a vendre-li els terrenys sobre els quals s’alça Mestalla. L’operació, segons es va dir llavors, es va tancar per damunt de 113 milions d’euros. Com és sabut, aquell pla no va fructificar, però el muntant econòmic, fa 6 anys, hui fa l’efecte que es quedaria curt. Han passat diversos anys i el metre quadrat construïble a València està disparat. Encara que les fonts consultades insistixen que la xifra de partida que voldria ingressar el València són 150 milions mínim, tot dependrà de com evolucione el mercat quan es concrete esta operació. Perquè segurament serà superior a eixos 150 milions.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detinguts sis radicals del Sevilla FC per una agressió brutal a Gandia
- Els treballadors de Luanvi rebutgen la venda de la companyia a Torqueva
- Els sindicats educatius anuncien protestes per a millorar les condicions laborals del professorat
- La MICE suspén la seua pròxima edició a València per falta d’ajudes
- Les obres mestres del Museu Sorolla de Madrid s’exposaran en la Fundació Bancaixa
- Morant acusa Més i Podem de “bloquejar” la investigació de la dana en el Congrés
- Mor Robert Redford, llegenda de Hollywood, als 89 anys
- L’AVL veu “raons jurídiques” per al recurs d’inconstitucionalitat que desestima el Defensor del Poble