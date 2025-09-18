A la venda pis ocupat en poble xicotet
Bolbaite, Castelló de Rugat, Atzeneta d’Albaida i Novetlè són algunes de les localitats en les quals s’oferixen estos immobles
En els anuncis s’explicita que no poden ser visitats pels interessats
És una conseqüència de l’asfíxia del mercat immobiliari: l’alça de preus i la sobredemanda per l’especulació derivada de l’apilament de propietats ha causat que isquen a la venda immobles que en una altra mena d’escenari romandrien en l’oblit. Així, ja no només es comercialitzen vivendes ocupades de manera il·legal en les grans ciutats, sinó que esta pràctica ja ha arribat als municipis xicotets de les comarques de la Costera, la Vall d’Albaida i la Canal de Navarrés. Només cal consultar una web especialitzada per a trobar alguns exemples d’això.
Així, es ven —per exemple— un pis ocupat de manera il·legal a Bolbaite, concretament la direcció és el número 2 de la travessia Calvo Sotelo. En l’anunci —publicat per una immobiliària— es confirma que és “un immoble ocupat, no es pot visitar” i es ven com a “adequat per a inversors o veïns que coneguen l’immoble”. Demanen 59.000 euros i es tracta d’una propietat situada en un bloc de pisos. Els veïns van confirmar ahir que coneixen la situació de l’immoble després de ser consultats per este periòdic, encara que van explicar que no s’han registrat problemes de cap mena des que hi ha gent dins. Les dades oficials de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) situen la població de Bolbaite entorn de les 1.400 persones. Són pobles en els quals de seguida es coneixen i compartixen este classe de situacions menys normals.
A Novetlè, a la Costera, es va alertar fa temps de l’existència d’immobles ocupats. Actualment, es comercialitza un dúplex de 153,58 metres quadrats per 82.000 euros. Està situat en el carrer Sor Isabel de Villena i fa temps que té inquilins il·legals. Solvia, pertanyent a la matriu del grup Intrum, comercialitza la propietat. En l’anunci s’explicita que “l’immoble es troba ocupat il·legalment per tercers i sense els subministraments degudament contractats”, a més d’una sèrie d’obligacions per al futur comprador, en cas que n’hi haja. No hi ha lloc per a futures sorpreses. En este cas, la població està xifrada en 900 residents.
A Castelló de Rugat, amb una població flotant de 2.500 veïns, també ha eixit al mercat immobiliari un immoble d’estes característiques. Es tracta d’un pis situat en el número 14 del carrer Blasco Ibáñez. L’amo demana 38.999 euros i assenyala que les fotos que acompanyen l’anunci són antigues: “Les actualitzaré quan es desocupe el pis”.
Finalment, en la localitat d’Atzeneta d’Albaida (1.169 habitants) també s’oferix un ampli immoble de 226 metres quadrats ocupat per tercers. Així, en l’anunci s’explica que és una propietat “no visitable, sense possessió, ocupada il·legalment per tercers”. Disposa de 226 m² construïts i es distribuïx en quatre habitacions, dos banys, un saló-menjador, i cuina. “L’immoble es troba en bon estat, per a entrar a viure, inclou pràctic traster en el preu”, destaquen.
Nua propietat
Una altra pràctica que s’està estenent en els últims temps és la venda de vivendes en “nua propietat”. El comprador adquirix els drets com a titular, però no el gaudi de la vivenda, ja que l’amo es queda amb el seu ús. Moltes persones majors estan optant per esta modalitat.
