Una associació de víctimes de la dana es concentrarà davant les Corts el dia del debat de política general: “Mazón continua mentint”
No assistiran al ple del debat i, en lloc d’això, protestaran davant de la porta del parlament valencià el 23 de setembre
L’Associació de Víctimes Dana 29 d’Octubre de 2024 ha acordat no assistir al ple del debat de política general de les Corts Valencianes del pròxim dimarts. En lloc d’això, han convocat una concentració en la porta principal del parlament valencià per a exigir la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, que, han denunciat, “continua mentint”. “Les víctimes exigim veritat, justícia i reparació, que és justament el contrari del que representa i fa Carlos Mazón”, han denunciat en un comunicat.
“El motiu de la nostra decisió és un conjunt de raons de pes”, han explicat en este comunicat. L’associació, la portaveu de la qual és Mariló Gradolí, ha destacat, en primer lloc, que el president “continua mentint i ocultant la veritat sobre a on va estar i què estava fent el dia 29 d’octubre de 2024, mentres 229 valencians i valencianes morien ofegats per la seua incapacitat i negligència”. Així ho demostra, diuen, la recent carta de la periodista Maribel Vilaplana, que dinava amb ell el dia de la dana. “Una persona que, un any després d’una catàstrofe històrica com la que vam patir, continua mentint, simplement no és de fiar ni pot representar el poble valencià: de fet, la majoria absolutíssima de valencians i valencianes vol —volem— la seua dimissió”, han destacat.
“Són responsables de no fer res perquè no es repetisca”
Però estenen també la responsabilitat per eixe engany a tot el Govern valencià. “Han intentat ocultar la seua negligència criminal culpabilitzant, de manera miserable, els tècnics i professionals d’emergències, de bombers, de la CHX… qui queda per intentar culpabilitzar?”, s’han preguntat. Així i tot, apunten que “cada dia, les proves en contra seua augmenten, i un bon exemple d’això és el vídeo que van intentar censurar en el qual es veu com la consellera Pradas era qui donava ordes respecte al missatge d’alerta que ens van enviar tard i malament”. “Quan els polítics són responsables de la mort de 229 víctimes, han de dimitir, si és que tenen dignitat i honor”, han indicat.
Així mateix, denuncien que, de moment almenys, “també són responsables de no fer res per a evitar que la tragèdia es repetisca”, perquè el Consell està sotmés “a les ordes de l’extrema dreta”, la qual cosa els impedix desenrotllar les polítiques d’adaptació al canvi climàtic necessàries. “Per a ells, la ‘reconstrucció’ és, simplement, deixar les coses com estaven: si torna a passar el que va ocórrer fa un any, estarem igual”, han defés. Se senten “en risc”. “Tota la població que viu en les zones afectades torna a mirar el cel amb angoixa a mesura que s’aproxima la tardor. Els valencians i les valencianes no ens mereixem això”, han subratllat.
“Es burlen de les víctimes”
“En lloc d’avergonyir-se de la seua negligència criminal i de la seua irresponsabilitat política, i de demanar perdó a les víctimes i canviar el seu negacionisme climàtic per una política responsable d’adaptació a l’efecte del canvi climàtic, Mazón i el seu partit es burlen de les víctimes i de tots els valencians i les valencianes quan afirmen que són els únics que es preocupen de veritat per les emergències”, han afegit. “És difícil explicar educadament els sentiments que provoca en les víctimes haver de suportar eixa afirmació plena de supèrbia, arrogància i menyspreu cap a les 229 víctimes mortals”, han reconegut des de l’Associació de Víctimes Dana 29 d’Octubre de 2024.
Per tot això, i enmig de la polèmica política per la no invitació per part de la Presidència de la Cambra —que ostenta Vox—, esta associació, una de les majoritàries, ha decidit rebutjar eixa possible invitació. La presidenta de les Corts, la dirigent de Vox Llanos Massó, va assegurar, este dimarts, que la Presidència de la Cambra “no pot convidar directament” les associacions de víctimes de la dana perquè siguen presents en el debat de política general que se celebra el pròxim 23 de setembre, tal com li ho havia sol·licitat el PSPV, i va recalcar que es tracta d’una qüestió “de cada grup parlamentari”, encara que va afegir que ella no té “cap problema” que acudisquen estos col·lectius.
Convidats del PSPV i Compromís
Des del PSPV-PSOE, per la seua banda, asseguren que ja han cursat les invitacions a les tres associacions majoritàries —la citada Associació de Víctimes Dana 29 d’Octubre de 2024, l’Associació de Víctimes Mortals Dana 29-O i l’Associació de Damnificats Dana - Horta Sud. La cambra ja està tramitant eixes invitacions. “Si les Corts i la Generalitat abandonen les víctimes, el PSPV estarà al seu costat”, va defendre, este dimarts, el síndic socialista, José Muñoz.
Per la seua banda, el portaveu de l’Associació de Damnificats Dana - Horta Sud, Christian Lesaec, assegura que han rebut, encara que de manera no oficial encara, la invitació del síndic del PSPV, José Muñoz, i de Joan Baldoví, el síndic del Compromís, que oferia un o dos seients més. En principi han acceptat i acudiran tres representants.
