La Fe de València supera els 1.000 trasplantaments de cor en quasi 40 anys i és líder a tot Espanya
La primera intervenció es va dur a terme en 1987 i La Fe és l’hospital espanyol amb més intervencions realitzades
En 1987, l’Hospital La Fe de València va realitzar el primer trasplantament de cor. Han passat 38 anys i, des de llavors, el centre ha fet un total de 1.097 trasplantaments cardíacs, amb els quals ha superat la màgica xifra del miler d’intervencions —es va assolir en 2023— i es convertix en l’hospital més trasplantador d’Espanya en esta matèria, tant entre la població adulta com pediàtrica. A més, també és el centre líder en trasplantaments simultanis de cor, pulmó i renyó, segons les dades de l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT). Des dels inicis del programa, a més del miler de cardíacs, el centre n’ha dut a terme més de 1.000 pulmonars i 3.000 hepàtics.
La Fe s’ha convertit en un hospital de referència en esta matèria i en la dels trasplantaments en general. Cal recordar que, en 2024, es va convertir per primera vegada en la seua història en el centre que va realitzar més trasplantaments a tot Espanya, i la Comunitat Valenciana en la regió europea amb més de cinc milions d’habitants líder en trasplantaments, amb 696 trasplantaments —395 en La Fe— i 305 donants. Només en este centre, es van fer 47 trasplantaments de cor, 105 hepàtics, 100 pulmonars (rècord històric), 136 renals i 7 de pàncrees.
Un “orgull” de sistema
Segons el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, estes xifres són possibles gràcies, principalment, a la “generositat i la solidaritat” de la ciutadania valenciana, perquè “no hi ha trasplantament sense donant”; així ho ha explicat en una jornada celebrada este divendres en l’hospital per a celebrar la fita, amb una sèrie de xarrades amb pacients i professionals. Els altres dos pilars de la Unitat Autonòmica de Coordinació de Trasplantaments són, segons Gómez, l’“excel·lència” dels equips de totes les especialitats —La Fe compta amb tota la cartera de trasplantaments, així com amb intervencions d’altíssima complexitat, com hepatopancreàtic, renyó-pàncrees, bicondilar— i de la qualitat del sistema.
Segons explicava l’any passat el coordinador autonòmic, Rafael Badenes, un valencià té fins a cinc possibilitats més de rebre un òrgan que un ciutadà d’Alemanya, i el 95 % de les persones que en necessiten un a la Comunitat Valenciana l’aconseguix. “La mitjana autonòmica de donacions se situa 10 punts per damunt de la nacional”, ha assenyalat este matí. Per la seua banda, el gerent de La Fe ha subratllat “la importància del treball multidisciplinari i la innovació constant per a mantindre els resultats en nivells d’excel·lència”.
486 trasplantaments enguany
En els nou primers de l’any, la Comunitat Valenciana porta un total de 486 trasplantaments d’òrgans amb el següent repartiment per tipologies: 301 de renyó, 80 hepàtics, 34 cardíacs, 66 pulmonars i cinc de pàncrees. Segons el conseller Gómez, la tendència porta a pensar que se superaran les xifres de l’any passat, encara que “sempre cal mantindre la cautela”. En cas de no aconseguir-ho, no es mostra preocupat, perquè “no es tracta només d’estendre el nombre, ni les xifres”, sinó de buscar “la qualitat i un alt nivell de supervivència”, perquè eixe és el verdader èxit.
Un exemple d’això és Emilio Badimón, que va rebre un trasplantament cardíac fa 19 anys i, en l’actualitat, és president de l’Associació Valenciana de Trasplantats de Cor i Pulmó (Avatcor). “Complim vida cada any gràcies al donant i a la sanitat pública —ha explicat—. Vaig arribar a un trasplantament després d’una pneumònia molt forta i tinc una vida pràcticament normal, puc fer quasi qualsevol cosa, gràcies a haver rebut un òrgan”. De fet, ha reconegut que no s’imaginava tindre la vida que té encara amb l’òrgan rebut, que és “similar” a la dels seus amics jubilats amb la seua mateixa edat.
