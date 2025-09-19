L’IGN detecta un terratrémol a les 6:49 del matí amb epicentre a la Font de la Figuera
El moviment sísmic ha tingut una magnitud de 2 graus en l’escala de Richter i una profunditat de quatre metres
El terra ha tremolat este matí —de manera lleu— en la localitat de la Font de la Figuera. Així, l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha confirmat la detecció d’un xicotet terratrémol en el municipi de la comarca de la Costera a les 6:49 hores del matí. L’organisme oficial assenyala que el xicotet moviment sísmic ha tingut un nivell de dos graus en l’escala Richter i s’ha localitzat a quatre metres de profunditat.
Segons confirmen els experts, els moviments sísmics d’intensitat similar al que s’ha identificat a la Font de la Figuera —de dos graus en l’escala Richter— generalment no són perceptibles per a la població, la qual cosa, unida al fet que s’haja situat a quatre metres de profunditat, ocasiona que el més normal és que els veïns i residents en el municipi no hagen notat res.
La successió de xicotets terratrémols en la geografia valenciana és habitual durant els últims temps. Un dels últims va tindre lloc fa quatre dies en la comarca de la Canal de Navarrés, concretament en el poble de Quesa. El xicotet moviment sísmic va ser detectat dilluns passat per l’IGN i, en aquell cas, va ser d’una intensitat d’1,5 graus en l’escala Richter.
