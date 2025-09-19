Lafuente considera presentar la seua candidatura a presidir la CEV la setmana que ve
Salvador Navarro ha redoblat els contactes amb les federacions per a recaptar suports i tractar de contrarestar l’acció dels seus crítics
Guerra oberta per la presidència de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). El líder de la patronal del metall, Femeval, Vicente Lafuente, ha decidit fer un pas avant i es proposa presentar la seua candidatura per a competir pel càrrec contra l’actual màxim dirigent, Salvador Navarro, la setmana que ve, segons ha confirmat a este diari. La Junta Directiva de la CEV es va reunir ahir a Castelló i va ser informada de l’inici del procés electoral, que Navarro ha avançat dos mesos, és a dir de gener de 2026 al 6 de novembre d’enguany.
La reunió va ser fina, atés que no es va produir cap pronunciament al respecte. Navarro, que la setmana passada ja va deixar clar que optaria a un tercer mandat, amb el qual completaria 18 anys al capdavant de l’organització —sis com a provincial i dotze com a autonòmica—, no va reiterar les seues intencions en la trobada empresarial, i Lafuente, en conseqüència, va guardar silenci. No obstant això, té decidit liderar el malestar que ha detectat entre associacions i federacions dels àmbits provincials i sectorials, moltes de les quals li han transmés la necessitat de canviar el lideratge en la CEV.
Lideratge
Lafuente insistix que no és el promotor d’esta reacció, sinó el “promogut” en un moviment que es va iniciar l’estiu passat per part de dirigents amb diferents queixes sobre el lideratge de Navarro, des de les de tipus personal a les que s’originen en la percepció d’organitzacions que s’han sentit relegades, fins d’excés de personalisme, sense oblidar les tensions habituals amb alacantins i castellonencs. La Nit de l’Economia Valenciana celebrada este dimecres va ser, per a Lafuente, un bon barem de la pressió que ha rebut en els últims mesos, atenent els missatges rebuts perquè faça un pas avant. El també vicepresident de la CEV, amb dos dècades de trajectòria al capdavant de Femeval, assegura que algunes d’eixes associacions es mostren fermes en la seua decisió d’eixir de la patronal si Navarro és reelegit i ací està en bona part l’impuls a presentar la seua candidatura: evitar una ruptura interna.
Lafuente es va mostrar poc inclinat, en un primer moment, a fer un pas que podria ser entés com una deslleialtat cap a Navarro, amb qui ha format tàndem en els últims anys, i es va decantar per pressionar el president de la CEV perquè tractara de reconduir la situació amb els seus crítics, tal com va avançar Levante-EMV la setmana passada. Sense èxit, pel que sembla. De fet, no tanca esta porta sempre que Navarro “resolga els problemes” i es mostra disposat a reunir-se amb ell per a esta qüestió, però al mateix temps té ja decidit ser candidat.
Des de l’entorn del president de la CEV transmeten un cert desconcert per l’evolució dels esdeveniments en tot just una setmana, almenys des del punt de vista mediàtic, perquè afirmen que els missatges que li han arribat a Navarro en els últims temps des d’una majoria de dirigents empresarials és el de suport a la seua persona, que ahir es va repetir, al final de la junta, per part de molts assistents a esta, en la seua majoria de Castelló, a on es va celebrar, i a la qual també va assistir el representant d’Ascer, la patronal taulellera, assenyalada al costat del moble i la fusta o AVA-Asaja entre les entitats crítiques. És més, argumenten que cap d’eixes persones, entre les quals inclouen Lafuente, mai s’han manifestat en les juntes i assemblees en contra de la línia de la direcció.
Mazón
Per a Navarro, tots estos moviments tenen el seu origen en el dia de la dana, quan ell es va desmarcar de l’intent inicial del president de la Generalitat, Carlos Mazón, d’involucrar-lo com a tapadora per a explicar la seua absència la vesprada dramàtica de la dana. Per tant, veuen en la candidatura de Lafuente —cosa que este nega— l’intent del líder del PP per desbancar de la patronal un dirigent amb qui no té sintonia i a qui pretén vincular amb els socialistes. Un senyal d’això el va donar dimecres en la Nit de l’Economia, quan el va assenyalar, al costat del ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, i la delegada del Govern, Pilar Bernabé, per haver abandonat l’acte abans que començara a parlar. Les seues paraules —“no els he pogut saludar”— van ser aplaudides en la sala. També es recorda el vincle entre Mazón i el president de la Cambra d’Alacant, Carlos Baño, enemic declarat de Navarro.
El president de la CEV no ha estat parat en els últims dies. Al contrari, ha iniciat ja una campanya interna per a contrarestar la candidatura de Lafuente i afermar les seues posicions amb contactes amb diverses organitzacions. Hui comença el termini per a presentar candidats, que acaba el 22 d’octubre, i, si no hi ha un acord d’última hora entre els dos o algun d’ells es retira al no aconseguir suficients avals —es necessiten 100 vocals de l’assemblea— hi haurà lluita per la presidència.
