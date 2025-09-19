Les escriptores Maria Beneyto i Angelina Gatell, protagonistes a Burjassot
El dijous 25 de setembre, a les 18:00 hores, el Saló de Plens albergarà la conferència a càrrec de Rosa M. Belda
El dijous 25 de setembre, a les 18:00 hores, el Saló de Plens de l’ajuntament de Burjassot albergarà la conferència “Maria Beneyto i Angelina Gatell: una amistat literària amb Burjassot de fons”. Es tracta d’una nova activitat organitzada per la Regidoria de Promoció del Valencià que dirigix Estefanía Ballesteros, a través d’AVIVA, en col·laboració amb les biblioteques municipals, i programada amb el compromís per difondre i fer valdre el patrimoni literari i cultural valencià.
La conferència serà a càrrec de Rosa M. Belda, que repassarà les trajectòries literàries de Maria Beneyto i Angelina Gatell, en el context de la València de postguerra i de la vida cultural de la ciutat d’aquell temps. A més, Belda posarà l’accent principalment en els anys de residència de Gatell a Burjassot, un període clau en la seua producció i en les connexions amb l’entorn local. La presentació de la ponència estarà a càrrec de Carme Manuel, presidenta de la Comissió Maria Beneyto, Escriptora de l’Any 2025 de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
L’entrada a la xarrada és lliure fins a completar aforament
Miguel de Cervantes, protagonista de la Biblioteca Infantil
Amb la finalitat que els més menuts de la casa sàpien qui és Miguel de Cervantes Saavedra i amb motiu de l’aniversari del seu naixement, la Biblioteca Infantil de Burjassot, dins del projecte d’animació lectora i foment de lectura del mes de setembre, oferirà el dimarts 23, a les 18:00 hores, una sèrie d’activitats en què l’autor serà el protagonista.
A través de vídeos interactius, activitats i tallers, els més menuts, i no tan menuts, podran conéixer la vida i l’obra de Miguel de Cervantes, que, més de quatre segles després, continua captivant els lectors amb els seus escrits. Al poeta i dramaturg li encantava llegir i era aficionat a les representacions teatrals, que més tard començaria a escriure. Conegut també com el manc de Lepant, va perdre la mà esquerra en la lluita contra els turcs en la batalla de Lepant.
Tot això i molt més és el que descobriran les i els xicotets participants en esta divertida animació lectora dedicada al creador del Quixot, animació que finalitzarà amb un taller en el qual podran crear, a partir d’una plantilla, una ploma de paper o bé un quadernet biogràfic de Cervantes en el qual podran pegar retallables.
