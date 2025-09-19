Manises insta el Govern a paralitzar l’ampliació de l’aeroport
L’equip de govern denuncia “la falta de transparència d’Aena respecte a les seues intencions”
L’Ajuntament de Manises reitera el seu rebuig a l’ampliació de l’aeroport de València. A més, denuncia que AENA “ha ignorat els escrits que el consistori ha presentat respecte al pla de soroll, així com les sol·licituds de reunió amb els alts càrrecs de l’empresa pública i del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible (MITMA), per a traslladar les preocupacions de la ciutadania i poder conéixer la informació de primera mà”.
En l’última reunió mantinguda el mes de juliol d’enguany amb la Direcció General d’Aviació Civil ja es va reclamar una resposta a les al·legacions del pla de soroll elaborat per AENA. “A més de continuar sense informació clara al respecte, l’Ajuntament de Manises continua sense saber quin és el projecte concret d’ampliació i fins a quin punt la ciutadania de Manises es veuria afectada per esta”, expliquen fonts municipals.
Com ja s’ha transmés en ocasions anteriors, el consistori “considera que l’ampliació de la terminal comportarà en el futur l’increment de trànsit aeri i l’augment de passatgers i, per consegüent, més molèsties per als manisers i maniseres. Una decisió que, en cas de dur-se a terme, estarà motivada pel benefici econòmic generat pel turisme que sacrifica la salut i el benestar de la ciutadania de Manises i de les localitats confrontants”.
A més, des del consistori maniser es continuen reclamant, tant a la Generalitat Valenciana, a AENA i a l’Ajuntament de València, compensacions socials, mediambientals i econòmiques per les molèsties ocasionades diàriament als habitants de la localitat.
