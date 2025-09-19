Mor un motorista de 60 anys a Pego en un accident amb un camió
La col·lisió va ocórrer en la CV-678, la carretera de Pego a la mar, i, a l’arribar el metge de primària, només va poder confirmar que l’home havia mort
Un motorista de 60 anys va morir ahir a Pego al patir un accident (una col·lisió amb un camió) en la CV-678, la carretera de Pego a la mar. L’accident, com ha informat el CICU (Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències), va ocórrer cap a les 17:30 hores. El CICU va enviar una ambulància de Suport Vital Bàsic (SVB) amb un metge d’atenció primària del centre de salut. També va arribar a mobilitzar l’helicòpter medicalitzat.
A l’arribar al lloc de l’accident, el metge d’atenció primària només va poder confirmar que el motorista de 60 anys havia mort. Es va desactivar l’helicòpter. No ha transcendit com va ocórrer l’accident.
