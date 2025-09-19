Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mor un motorista de 60 anys a Pego en un accident amb un camió

La col·lisió va ocórrer en la CV-678, la carretera de Pego a la mar, i, a l’arribar el metge de primària, només va poder confirmar que l’home havia mort

Es va arribar a mobilitzar l’helicòpter medicalitzat, que, finalment, no va intervindre

Es va arribar a mobilitzar l’helicòpter medicalitzat, que, finalment, no va intervindre / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Pego

Un motorista de 60 anys va morir ahir a Pego al patir un accident (una col·lisió amb un camió) en la CV-678, la carretera de Pego a la mar. L’accident, com ha informat el CICU (Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències), va ocórrer cap a les 17:30 hores. El CICU va enviar una ambulància de Suport Vital Bàsic (SVB) amb un metge d’atenció primària del centre de salut. També va arribar a mobilitzar l’helicòpter medicalitzat.

A l’arribar al lloc de l’accident, el metge d’atenció primària només va poder confirmar que el motorista de 60 anys havia mort. Es va desactivar l’helicòpter. No ha transcendit com va ocórrer l’accident.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents