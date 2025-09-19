Nou canvi de placa en el pont de la Solidaritat
El cartell amb el logotip de la Conselleria i el nou nom oficial (“Pasarela de la Solidaridad Ingeniero Jorge Meliá Lafarga”, en castellà) canvia de lloc i comença el dia en una columna en el costat de Sant Marcel·lí. Mentres, el rètol veïnal col·locat simbòlicament dos mesos després de la barrancada continua sense aparéixer
Seguix el ball de plaques en el pont de la Solidaritat, la passarel·la que creua de Sant Marcel·lí a la pedania salvant el Pla Sud i que va ser batejat així pels veïns de la Torre en homenatge a les desenes de milers de voluntaris que la van utilitzar durant setmanes per a portar queviures a la zona zero de la barrancada del 29 d’octubre.
Ahir, en un acte discret, la Conselleria de Medi Ambient va retirar la placa blava que van col·locar simbòlicament els veïns dos mesos després de la dana (“Pont de la Solidaritat”, en valencià) i va col·locar en el seu lloc un altre rètol amb el nom oficial del pont: “Pasarela de la Solidaridad Ingeniero Jorge Meliá Lafarga”, en referència a la persona que va dissenyar el pas ciclopedestre poc temps abans de morir. A l’homenatge van assistir els familiars de l’enginyer, es va descórrer una cortineta blava i es van pronunciar unes breus paraules.
Doncs bé, la nova placa ha començat el dia hui col·locada en un lloc distint. Després de la denúncia veïnal realitzada en Levante-EMV per alguns representants de l’associació de la Torre, que no entenien per què havien retirat la seua placa “amb nocturnitat”, el nou cartell ha sigut retirat de la paret de formigó que mira a la pedania i l’han col·locat en una columna del costat de Sant Marcel·lí.
Es tracta d’una reparació parcial, perquè, malgrat que membres de l’Ajuntament de València van mediar amb la Conselleria per a retornar el rètol de l’associació al seu lloc original, este continua sense aparéixer.
