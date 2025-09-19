El president de la CHX va demanar abans de les 18 hores “enviar un missatge per a pujar als pisos alts”
El màxim responsable de l’organisme de conca declara davant de la jutgessa de la dana després de deu mesos de silenci
El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), Miguel Polo Cebellán, va demanar, abans de les 18:00 hores, “enviar un missatge a la població per a pujar als pisos alts”, segons acaba de declarar davant de la jutgessa i el fiscal de la dana, tal com afirmen fonts coneixedores de la seua declaració. Polo trenca el seu silenci deu mesos i mig després de la barrancada del 29 d’octubre en la compareixença davant de la jutgessa i el fiscal de la dana.
Polo ha confirmat que el Cecopi (Centre de coordinació operatiu integrat) va començar a les 17:00 hores. “Comença en una sala a on l’única cosa que es veu és la cantonada d’una taula i una càmera des de darrere enfocant. Només es veia dos persones: Jorge Suárez i una altra que no conec”. Segons el president de la CHX, a l’inici del Cecopi, “ells (els assistents presencials) comencen a parlar de les inundacions d’Utiel”, a on a eixa hora ja havien desaparegut o mort sis persones. “Jo talle eixes intervencions i els parle de la situació de la presa de Forata, el cap d’Àrea d’Explotació diu que, per a eixos cabals, serà necessari declarar algun escenari d’emergència de la presa. Recorde haver sentit mitja hora de reflexió i que va haver-hi una pausa de desconnexió una vegada vaig donar la informació sobre la presa” de Forata.
Polo ha assegurat davant de la jutgessa, segons fonts coneixedores de la seua declaració, que mai va dir en el Cecopi que la presa de Forata s’anara a trencar: “Només es va dir que hi havia incertesa de què passaria amb el coronament, però, com la presa de Forata és de formigó, no se sabia què podia passar”.
Després del primer recés, en la connexió següent, “la imatge és la mateixa, però ja es veu la consellera”, ha assegurat el president de la CHX. El tema de debat després de reprendre’s la reunió presencial i a distància: “Van començar dient que no evacuaran”. Un comentari que li va estranyar, ha assegurat, “perquè ningú havia parlat d’això”. Per això, en eixe moment va demanar: “Doncs que envien un missatge a la població”. Un missatge que Polo assegura que coneixia des de l’etapa de José María Ángel al capdavant d’Emergències. “Ja ens havia parlat d’un sistema que permitia el missatge a zones”. A partir d’ací, segons la versió de Polo, “comença a haver-hi un debat sobre esta situació per part d’Emergències i la consellera [Salomé Pradas] deia que per què es declarava l’emergència, que què era això. Nosaltres no donàvem crèdit”.
De fet, a partir d’eixe moment es produïx un debat que va exasperar els responsables de la CHX, segons el testimoniatge de Polo. “Tot era preguntes sobre el que suposava, i jo recorde haver-li donat exemples. Els plans d’emergència estan protocol·litzats. Per moltes coses es declara l’emergència i en situació d’avinguda hi ha una situació d’incertesa, pot ocórrer que la presa corone i, davant d’un abocament per coronació, mai se sap què pot passar amb la presa. Hi havia una incertesa, i és el que es va dir en el Cecopi. Mai es va dir que anava a col·lapsar, els vaig dir que no era com la de Tous. Però que hi havia una incertesa”. Polo, segons les fonts citades, ha dit que va posar també l’exemple de la presa de María Cristina. “De les grans preses de la Confederació, cap presa s’ha omplit i ha abocat per coronament”, ha afirmat.
Suscríbete para seguir leyendo
- ‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
- Els treballadors de Luanvi rebutgen la venda de la companyia a Torqueva
- Els sindicats educatius anuncien protestes per a millorar les condicions laborals del professorat
- La MICE suspén la seua pròxima edició a València per falta d’ajudes
- Lorca i l’homosexualitat en l’Espanya dels anys vint i trenta, en la nova exposició de La Nau
- La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
- A la venda pis ocupat en poble xicotet
- Sánchez reduirà per llei les hores lectives del professorat