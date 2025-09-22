Exposició
Art i homenatge en la històrica sala Gestalguinos amb “Tarde de perros”
Una exposició coral amb una desena d’artistes ret homenatge al galerista Tomás March
La mítica sala Gestalguinos (Poeta Liern, 33) acull la inauguració de l’exposició col·lectiva “Tarde de perros” este dijous. Es tracta d’un projecte que reunix els artistes Andreu Meseguer, Coke Navarro, Erasetiner, Javier Blasco, Juan Pedro, Sebastià Rico, Manon Guillet, Michelle Redon, Pablo Tomás, Pau Palazón i Sara Ibáñez.
La mostra naix “sense grans pretensions”, com apunten des de la sala, però amb objectius clars: “Compartir una bona estona, donar suport a la cultura i gaudir d’una vesprada en companyia” al caliu d’este històric bar, un dels espais més icònics i amb més solera de València.
L’esdeveniment tindrà, a més, un caràcter especial, ja que servirà com a homenatge a Tomás March, històric galerista, fundador de la galeria Temple i de la galeria Tomás March, recentment mort. March va dedicar la seua vida a la promoció de l’art contemporani, tant nacional com internacional, i va ser, a més, un referent pròxim al qual es recorda com a “amic, marit, pare, veí i habitual del Gestalguinos”.
Els artistes participants esperen que “Tarde de perros” siga un tribut digne a la seua memòria i un recordatori de la importància de mantindre viva la cultura des de la proximitat i el gaudi compartit.
Referent internacional
March va impulsar des de la dècada dels setanta l’escena cultural valenciana a través de les tertúlies que muntava en el seu establiment i de les exposicions d’art contemporani. Mort el 25 d’abril, l’Associació de Galeries d’Art Contemporani de la Comunitat Valenciana (LAVAC) va emetre un comunicat en què afirmaven que la comunitat de l’art internacional “es queda sense una de les figures fonamentals de la seua història”, ha assenyalat en un comunicat que recorda que March va ser “fundador de l’espai homònim, va ser continuador de la ja desapareguda galeria Temple i va mantindre la seua dedicació a l’art contemporani nacional i internacional. Es va centrar en les noves tendències de l’art contemporani espanyol i estranger”. “Des de LAVAC volem enviar el nostre més sentit condol a la seua família, la seua filla i la seua dona en estos difícils moments”.
