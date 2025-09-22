Atrapen a la Marina Alta un presumpte estafador de criptomonedes reclamat per Moldàvia
Té en vigor una orde de busca, detenció i extradició internacional per una estafa de 125.000 euros
La Guàrdia Civil ha detingut un home sobre el qual pesava una orde internacional de busca, detenció i extradició llançada per les autoritats moldaves. Se'l buscava per la seua presumpta implicació com a autor d'una estafa de 125.000 euros amb criptomonedes.
Va ser este passat dissabte quan la Guàrdia Civil va rebre l'alerta que havia saltat una alarma en el control d'hostalatges d'un allotjament turístic situat en una localitat de la comarca de la Marina Alta. En registrar-se el client, es va detectar que hi havia una orde internacional de busca, detenció i extradició.
Immediatament, els agents es van traslladar a l'allotjament i van localitzar esta persona. Una vegada identificat, van comprovar que es tractava d'un home de 38 anys, de nacionalitat ucraïnesa, reclamat per les autoritats moldaves per un presumpte delicte d'estafa telemàtica amb criptomonedes.
Ha sigut posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 2 de Dénia, que ha donat trasllat a l'Audiència Nacional, organisme que ha de resoldre la seua extradició al país que el reclama. Ha quedat en llibertat amb mesures cautelars de vigilància.
En l'actualitat, i d'acord amb la normativa en vigor, tots els establiments destinats a l'hostalatge de qualsevol tipus (hotels, hostals, apartaments, albergs, càmpings, turisme rural, etc.), siguen gestionats per empreses o per particulars, així com les empreses de lloguer de vehicles, tenen l'obligació de registrar les dades personals dels clients i comunicar-les a la Secretaria d'Estat de Seguretat a través d'un sistema de registre electrònic a la disposició dels usuaris.
Per part seua, les Forces i Cossos de Seguretat fan inspeccions regularment amb la finalitat de comprovar que els establiments complixen amb esta normativa, amb la finalitat de vetlar per la seguretat ciutadana.
