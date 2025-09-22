OFICIAL
Chus Mateo, nou seleccionador espanyol de bàsquet
El tècnic madrileny substituïx Sergio Scariolo, qui li ha pres el relleu en el Reial Madrid
La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) ha acabat de decidir per a triar el substitut de Sergio Scariolo al capdavant de la selecció masculina absoluta. L'elegit per al càrrec ha sigut Chus Mateo, que es convertix en el nou seleccionador nacional per als quatre pròxims anys, fins a l'Eurobasket 2029, la fase final del qual es disputarà a Madrid.
Mateo fa així el camí invers a Sergio Scariolo, qui ha deixat la selecció per a posar-se al comandament del Reial Madrid, el club al qual el madrileny havia entrenat durant les tres últimes temporades. La idea de la FEB és que el nou seleccionador ho siga a temps complet, sense compaginar el càrrec amb la direcció d'un club.
L'exentrenador del Reial Madrid s'ha imposat a altres candidats com Pablo Laso i Xavi Pascual, que igual que ell es trobaven lliures després de finalitzar els seus contractes amb el Baskonia i el Zenit de Sant Petersburg, respectivament.
Tres anys en el Reial Madrid
El currículum de Mateo acumula la seua major lluentor en les tres últimes temporades, en les quals ha conquistat una Eurolliga, dos lligues ACB, una Copa del Rei i dos Supercopes dirigint el Reial Madrid. En els huit anys anteriors, entre 2014 i 2022, havia exercit d'ajudant de Laso després d'acumular experiències com a primer entrenador d'Unicaja, Saragossa i Fuenlabrada. També va exercir com a ajudant de Scariolo en la selecció (i en el Reial Madrid, fa ja 25 anys), i el mateix italià va recomanar a Elsa Aguilar, presidenta de la FEB, la seua contractació per a substituir-lo.
El repte que té per davant no és menor. Mateo substituïx el seleccionador més llorejat de la història del bàsquet espanyol i, al seu torn, arreplega un equip que en els últims anys no ha pogut competir amb les millors seleccions del món. Com a demostració, el recent Eurobasket en el qual Espanya ni tan sols va poder passar de la primera fase, el pitjor resultat continental de la seua història.
Esgotada ja la Generació d'Or, Mateo ha de construir un equip amb Santi Aldama com a principal referent. Potenciar jóvens com Mario Saint-Supéry, Sergio de Larrea, Hugo González o Usman Garuba serà prioritari per a un seleccionador que ha de reactivar els germans Hernangómez i continuar confiant en els Darío Brizuela, Alberto Díaz i Joel Parra.
El debut, al novembre
Però abans que tot això, Mateo haurà d'afrontar el mes de novembre el seu debut en els primers classificatoris per al Mundial 2027. Uns partits en els quals, com és costum ja amb les anomenades finestres FIBA, no podrà comptar amb els hòmens que juguen l'NBA o l'Eurolliga. Això implica, a tall d'exemple, que dels 12 jugadors que van disputar el recent Eurobasket, Mateo només podria comptar amb Santi Yusta.
El Mundial repartirà les places per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Estar en eixa cita és un objectiu gens senzill per a esta Espanya. L'avantatge per al projecte a mitjà i llarg termini que ha de construir ara Mateo és que el calendari oferix una treva el pròxim estiu, en el qual no hi ha torneig de seleccions.
