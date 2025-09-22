La Generalitat assegura que el 9 d'Octubre serà en el Palau i "preveu" que Mazón assistisca a la processó
La portaveu del Consell, Susana Camarero, indica que "en este moment" hi ha "normalitat" respecte als preparatius i rebutja "especulacions" sobre la ubicació dels premis i l'assistència del president
L'acte solemne de lliurament de premis amb motiu del 9 d'Octubre que organitza la Generalitat se celebrarà en el Palau i el president Carlos Mazón acudirà a la posterior processó cívica. Almenys, eixa és la previsió que "en este moment" maneja el Consell i que ha traslladat este dilluns la seua vicepresidenta i portaveu, Susana Camarero, als mitjans en la roda de premsa posterior al ple del govern valencià.
Camarero ha tractat de revestir de "normalitat" els preparatius davant les informacions com la publicada per Levante-EMV i que apunten al fet que la Generalitat estaria preparant un canvi d'escenari per possibles protestes contra Mazón per la DANA. No obstant això, no ha acabat de tancar la porta a possibles canvis d'última hora, incloent sempre eixa referència temporal.
"En este moment no hi ha cap novetat respecte al lloc. Sempre s'ha celebrat al Palau i no hi ha cap canvi, no hi haurà cap canvi enguany, es farà al Palau. En principi no tinc cap novetat de la qual informar-los", ha assenyalat Camarero.
En termes similars s'ha expressat sobre l'altra gran incògnita: la presència de Mazón en la processó cívica posterior. "El president sempre ha estat present en la processó. No hi ha res que indique el contrari en este moment", ha dit la portaveu remarcant de nou eixa condicionalitat i negant-se a "entrar en faules o especulacions" sobre l'agenda de Mazón per a este 9 d'Octubre: "Normalitat en els dos aspectes".
Tal com va explicar la setmana passada este diari, el Consell ha estat preveient la possibilitat de traure els premis del 9 d'Octubre del Palau de la Generalitat per a portar-los a la Ciutat de les Ciències, un fet sense precedents.
El canvi se sustentaria en possibles problemes d'aforament per a donar cabuda a tots els premiats, que en esta edició s'espera que siguen una llarga llista per motiu de la DANA. Això, al seu torn, complicaria la presència de Mazón en la processó cívica, un acte que sol solapar-se amb el de la Generalitat i al qual tindria molt complicat arribar puntual atesa eixa major distància des de la Ciutat de les Ciències.
Eixa processó és la que inquieta el Consell i la Delegació del Govern (competent del dispositiu de seguretat) per possibles protestes contra Mazón. Camarero no ha volgut comentar si la Generalitat té constància d'alguna amenaça en este sentit.
Encara que la Generalitat trasllada eixa "normalitat", hi ha una reunió clau l'1 d'octubre, quan Delegació del Govern i Ajuntament de València celebren la Junta Local de Seguretat, en la qual es concretaran els mitjans per a mobilitzar.
Al marge de la localització, Camarero ha avançat que este 9 d'Octubre, el primer després de la DANA, "no pot ser una celebració qualsevol". "Està sent i serà un any excepcional per la DANA", ha assenyalat abans d'explicar que el Consell està treballant en el disseny d'un acte "en el qual queden visibles els reconeixements" a tots els sectors de la societat civil que han sigut "fonamentals" per a la gestió de l'emergència i la posterior reconstrucció.
