La Generalitat veu "confirmat" el seu relat amb el testimoniatge de Polo: "Ningú era capaç de preveure el que anava a succeir"
Camarero veu "sorprenent" la declaració del president de la CHX i assenyala que "reafirma" que en el Cecopi "no es va parlar del Poio" perquè el seu organisme "no va donar la veu d'alarma de la informació de la qual disposava"
La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha assegurat este dilluns que el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, "va confirmar" en el seu testifical del passat divendres davant la jutgessa instructora de la causa penal sobre la DANA "el que el Consell manté en els últims onze mesos".
"Després de deu mesos de silenci, [Miguel Polo] confirma que el Cecopi es va centrar exclusivament en Forata i que no es va parlar del barranc de Poio; que mai va avisar de la crescuda del Poio perquè no ho va considerar rellevant i perquè no hi havia capacitat de reacció", ha assenyalat Camarero a preguntes dels periodistes en la roda de premsa posterior al ple de l'executiu valencià.
"És a dir -ha continuat Camarero-, que el president de la CHX no va donar la veu d'alarma en el Cecopi sobre eixa informació de la qual disposava".
La vicepresidenta ha considerat que la declaració de Polo a Catarroja confirma que "ningú era capaç de preveure el que anava a succeir, com va dir també el responsable d'Aemet".
L'esquerra "utilitza el dolor"
"Malgrat això, veiem com l'esquerra valenciana i el Govern fa deu mesos que responsabilitzen la Generalitat i utilitzen el dolor de manera partidista", ha afegit la portaveu.
Preguntada posteriorment per altres parts de la declaració de Polo referides a la seua recomanació, vora les 18 hores, perquè s'enviara un missatge a la població, Camarero ha considerat que "eixa pregunta li l'haurien de formular a la delegada del Govern o al responsable d'Aemet, que van confirmar que no es va parlar d'eixa possibilitat fins a les 19 hores", ha dit incidint en el fet que la Generalitat considera "contradiccions" entre els testimoniatges dels responsables estatals.
I sobre el fet que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, "prenguera les regnes" del Cecopi vora les 23 hores, com va apuntar Polo en la seua declaració, la vicepresidenta del Consell ha assenyalat que "això són apreciacions personals del senyor Polo", que no ha valorat.
