L'oratge
De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
Un descens generalitzat de les temperatures donarà pas a l'estiuet de Sant Martí a final d'esta setmana
Arriba la tardor i amb esta un descens generalitzat de les temperatures en tot el país. Este dilluns, dimarts i dimecres l'ambient serà fresc amb arruixades a Balears, extrem nord i sud-est peninsular; alguns de forta intensitat i amb tempesta. A la Comunitat Valenciana, s'activarà l'alerta groga per tempestes acompanyades de possible graníssol i ratxes molt fortes de vent en la nit del dilluns al dimarts en el litoral sud d'Alacant, amb fins a 20 mm de precipitació acumulada en una hora.
Temperatures per davall dels 10 graus
Este dilluns s'ha registrat la nit més fresca dels últims mesos, amb temperatures que no han pujat dels 10 graus en les poblacions de l'interior. El rècord d'esta nit el té el Toro, amb 1 grau positiu de mínima. Municipis com Alpuente o Bocairent han registrat mínimes per davall dels 5 graus, i a Requena s'ha registrat una mínima de 5,6 graus, segons les dades oferides per Avamet. En la costa, per part seua, s'ha baixat dels 20 graus a excepció del litoral sud d'Alacant. Segons la predicció d'Avamet, la nit d'este dilluns s'espera que refresque encara més.
Canvi brusc d'oratge
Després d'un inici de setmana marcat pel descens tèrmic, les temperatures fresques retornaran el protagonisme a la calor. Coincidint amb el conegut com a "estiuet de Sant Martí", a partir del dijous tornen les temperatures càlides i estables en tota la Comunitat Valenciana, un repunt tèrmic que es mantindrà durant tot el cap de setmana.
Este increment de les temperatures es farà especialment notable en les comarques de l'interior, que passaran de màximes de 24 a 29 graus a Requena, de 26 a 31 graus a Xàtiva i fins a 32 graus este dissabte a Ontinyent.
