Mor un motorista en un accident a Oliva
Els servicis mèdics només van poder certificar-ne la defunció quan va arribar
Gandia
Un home de 42 anys ha mort este diumenge a causa de l'accident de trànsit que va patir amb la motocicleta que conduïa pel terme municipal d'Oliva.
Segons informa este dilluns el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, l'avís va entrar en el CICU a les 18.45 hores d'este diumenge.
En este s'alertava d'un accident de moto en el camí Vell de Dénia, dins del terme municipal d'Oliva.
Fins al lloc es va traslladar una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual va poder confirmar la defunció de l'home.
