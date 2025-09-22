Obertes les inscripcions per a les rutes culturals de Burjassot del mes d'octubre
Serà durant els quatre dissabtes del mes
Nou mes i, amb este, nova oportunitat per a conéixer la història de Burjassot, visitant les Sitges, la vida i l'obra del poeta burjassoter Vicent Andrés Estellés i la relació del genial escriptor Vicent Blasco Ibáñez amb el municipi. I, és que, el mes d'octubre tornen les Rutes Culturals gratuïtes programades des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Burjassot, dirigida per Javier Naharros.
Les rutes de les Sitges estan previstes per als dissabtes 11 i 25 d'octubre, a les 11.00 i a les 12.00 hores, amb una duració estimada de 45 minuts cada una. Pots apuntar-t'hi FENT CLIC ACÍ.
En el cas de la ruta sobre Vicent Andrés Estellés, serà el dissabte 4 d'octubre a les 11.00 hores, amb una duració estimada d'una hora. Les inscripcions poden fer-se FENT CLIC ACÍ.
Finalment, la ruta en la qual es dona a conéixer la relació de Blasco Ibáñez amb Burjassot tindrà lloc el dissabte 18 d'octubre també a les 11.00 hores i amb una duració d'una hora. Les persones interessades a fer-la poden fer les seues inscripcions FENT CLIC ACÍ.
Una oportunitat única de conéixer Burjassot des d'una perspectiva diferent, a través de la seua història i personatges culturals més destacats.
