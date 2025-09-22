El pont de l'Àngel Custodi incorpora un carril exclusiu EMT-Taxi en cada sentit
El Servici de Mobilitat ha senyalitzat i segregat mitjançant bol·lards reflectors un carril en cada sentit del pont
Els autobusos de l'EMT perden quasi un 30 % del temps de viatge, detinguts pel trànsit rodat, per la qual cosa la segregació del transport públic del trànsit mixt és fonamental per a reduir les demores
Redacción Levante-EMV
El pont de l'Àngel Custodi ha incorporat un carril exclusiu EMT-Taxi en cada un dels sentits, segregats de la resta de la circulació per a major seguretat i fluïdesa. Es tracta d'un tram estratègic per a la xarxa de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) pel qual circulen les línies 18, 19 i C3, que permet enllaçar el passeig de l'Albereda amb l'avinguda de Peris i Valero. El pont suporta un elevat volum de trànsit, tal com han subratllat des del Servici Municipal de Mobilitat, i els nous carrils han sigut senyalitzats i segregats mitjançant bol·lards reflectors.
El regidor delegat de Mobilitat, Jesús Carbonell, ha visitat este dilluns el nou carril reservat als autobusos urbans i al taxi, i ha recordat que l'actuació està explícitament prevista en el Pla director de l'EMT 2025-2030. De fet, este document identifica com a debilitat clau la “dificultat de l'EMT per a ser competitiva en temps (total) de desplaçament a la ciutat davant d'altres mitjans de transport”. Per això, ha subratllat el regidor, ha habilitació de carrils bus és la ferramenta principal per a abordar i poder donar una solució efectiva a este problema de mobilitat urbana.
A més, segons les anàlisis operatives del Pla director, els autobusos de l'EMT perden quasi un 30 % del temps de viatge, detinguts pel trànsit rodat als carrers. La segregació del transport públic del trànsit mixt és fonamental per a reduir les demores, augmentar la velocitat comercial (actualment en una mitjana de 13,93 km/h) i millorar la seua puntualitat.
En estos moments, València suma, aproximadament, un total de 70 quilòmetres de carril reservat a EMT-Taxi en tota la ciutat, dels quals vora 5 quilòmetres estan segregats mitjançant bol·lards reflectors.
Suscríbete para seguir leyendo
- ‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
- Lorca i l’homosexualitat en l’Espanya dels anys vint i trenta, en la nova exposició de La Nau
- La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
- Els treballadors de Luanvi rebutgen la venda de la companyia a Torqueva
- Sánchez confirma l’ampliació de l’aeroport de València, que rondarà els 400 milions d’inversió
- A la venda pis ocupat en poble xicotet
- Sánchez reduirà per llei les hores lectives del professorat
- Mazón anuncia 35 milions més en ajudes dana i inclou partides per a no afectats