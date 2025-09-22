PORTS
Valenciaport exporta taulells espanyols a 359 ports arreu del món
Els taulells que ixen de les instal·lacions de Valenciaport arriben a 359 ports de 149 països, amb destinacions tan diverses com Austràlia, els Estats Units, l'Azerbaidjan, Cap Verd o Cambodja, entre altres
La indústria taulellera produïda a Espanya troba en el port de València una de les principals portes per a la distribució dels seus productes per diferents països. Així, durant 2024 Valenciaport va gestionar operacions d'exportació d'estes mercaderies a un total de 359 ports distribuïts arreu del món. L'informe sobre trànsits de productes ceràmics de l'Autoritat Portuària de València reflectix que durant l'any passat es van realitzar operacions de càrrega de mercaderies a ports distribuïts en 149 països, la qual cosa suposa la mobilització de 80.624 contenidors complets, que han transportat més de 2 milions de tones de mercaderies.
Malgrat la major part de les operacions, un total de 191, tenen com a destinació els ports espanyols, el mercat estatunidenc ocupa el segon lloc d'interés per a les exportacions de taulells. Amb 182 operacions, 290.420 tones exportades i 12.916 TEU, el trànsit es concentra fonamentalment en els ports de Nova York, Miami o Los Angeles, que reben 6.799 contenidors, encara que també arriben a uns altres més singulars com el de Honolulu, al qual va arribar un TEU.
El mercat britànic és el segon en importància per a les exportacions de Valenciaport. Durant 2024 es van realitzar 68 operacions, amb 128.569 tones i 4.349 contenidors, que han arribat principalment als ports de Londres i Liverpool. En el mercat europeu, els ports italians són uns altres de les destinacions més importants per al taulell que ix de València, amb 64 operacions i 76.517 tones.
Austràlia i el Brasil
Fora del tradicional mercat estatunidenc i de les destinacions europees, els països d'Austràlia i el Brasil es troben entre els llocs que més reben productes ceràmics eixits de Valenciaport. Així, durant 2024, els dos països van rebre 66 descàrregues del sector tauleller, la qual cosa van suposar 27.715 tones i 1.195 TEU en el cas d'Austràlia, i 6.076 tones i 378 contenidors en el del Brasil.
El mercat asiàtic també té una presència important, especialment a la Xina i a Turquia, amb 58 i 57 operacions respectivament, i més de 20.000 tones d'exportacions entre les dos destinacions. En este àmbit geogràfic existixen destinacions més singulars com l'Azerbaidjan, Cambodja o Taiwan, on han arribat vaixells amb contenidors carregats o amb trànsit de càrrega en Valenciaport. En el continent africà, Algèria i el Marroc concentren la major part dels ports als quals arriben els taulells embarcats a València, encara que també hi ha operacions a llocs més singulars com Cap Verd, el Senegal o Nigèria.
De Sidney al Senegal
El trànsit de taulells que ix del port de València s'estén per tot el mapa, tenint una presència important en ciutats com Nova York, a les instal·lacions de la qual van arribar en 2024 un total de 2.681 contenidors, o Londres, amb 2.111. El port australià de Sidney és una altra de les destinacions del taulell castellonenc, amb 647 TEU anuals, però també hi ha altres destinacions menys conegudes, com Caucedo, a República Dominicana, on es van exportar 2.955 contenidors.
Dakar, al Senegal, és un altre dels llocs on van arribar un nombre important de TEU, en total 1.667, però també Valenciaport va enviar contenidors a Bermudes i Haití, als ports de Hamilton i Cap Haitien de les quals van arribar sengles contenidors. Així, a Barbados, a més de 6.400 quilòmetres de València, es van exportar l'any passat 24 contenidors amb taulells castellonencs, i al port de Nassau, a Gran Bahama, n'hi van arribar 19.
