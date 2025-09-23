Bucles porta la dansa a la zona DANA i reivindica més ajudes per a continuar
El festival reunix 37 companyies amb un total de 40 funcions, estrena producció pròpia i obri aliances internacionals
El Festival de Dansa Bucles ha alçat el teló de la seua tretzena edició amb una clara vocació de suport als territoris afectats per la DANA i a les companyies damnificades. Part de la seua programació se celebrarà precisament en eixes zones, en un gest de solidaritat que marca l'esperit d'enguany.
“Cada any intentem sorprendre l'espectador. Tothom hi té cabuda, però la DANA havia de ser present en esta edició”, ha subratllat la directora del festival, Isabela Alfaro, durant la presentació de la programació este dimarts al Centre del Carme, una de les seues seus principals.
Amb el lema “Catharsis”, el certamen reunix fins a l'11 d'octubre 35 companyies —17 valencianes— amb un total de 40 funcions. El festival compta amb el suport de l'Institut Valencià de Cultura, el Consorci de Museus i l'Ajuntament de València, encara que Alfaro ha lamentat les dificultats per a sostindre el projecte, sobretot per la falta de col·laboració d'entitats privades: “No tenim tot el suport que ens agradaria. Hem tocat 10.000 portes i no és fàcil”.
La directora ha afegit que esta edició busca “comunicar un procés de reconstrucció simbòlica associat a la DANA, basat en la fortalesa col·lectiva, la solidaritat i l'acció compartida”. A més de les 40 funcions, el festival oferirà 15 activitats paral·leles que aposten per la sostenibilitat, la inclusió i la participació ciutadana.
Escenaris urbans i horta valenciana
Fins a l'11 d'octubre, Bucles desplega propostes de dansa, arts vives i llenguatges multidisciplinaris en espais perifèrics de València i en entorns naturals de l'horta. Entre les seus d'esta edició es troben Pluto (la Punta), El Consulado (Fonteta de Sant Lluís) i Algrà (Alfafar), a més del Centre del Carme.
En la secció “Amb la DANA”, el festival porta activitats a municipis afectats per la riuada del passat 29 d'octubre com Benetússer, Alfafar i Picassent. Tota la recaptació de la jornada cultural del 28 de setembre en l'horta es destinarà a Algrà, i la mitat de la taquilla dels espectacles en Bombas Gens i La Rambleta servirà per a donar suport a projectes culturals en els municipis damnificats.
L'equip artístic suma uns 120 intèrprets i creadors, amb un marcat protagonisme femení (60 % de les participants), jove (45 % menors de 35 anys) i local (més del 50 % de professionals valencians).
La programació itinerant inclou peces coreogràfiques breus en espais públics i museus, tallers de dansa inclusiva, projectes socials, residències artístiques, col·loquis, masterclass, concerts i jornades solidàries en 16 espais de València i la seua àrea metropolitana.
Novetats de la XIII edició
Entre les principals novetats de 2025, Bucles impulsa residències artístiques territorials a Alboraia, Benetússer i Picassent, que culminaran amb estrenes i col·loquis en cada municipi. A estes se sumen una residència tècnica en Carme Teatre i dos més en el marc de Graners de Creació Bucles–Inestable.
El festival també estrena una producció pròpia, Eva, dirigida coreogràficament per Isabela Alfaro, que simbolitza l'aposta del projecte per generar creació des de dins.
La inclusió i accessibilitat guanyen protagonisme amb espectacles com Rodem? (Lola Boreal) i Lo quiero tó (La Turba), així com amb el taller de dansa inclusiva "Lleugers", a càrrec de Toni Aparisi i Paloma Calderón.
El compromís amb els drets humans i la solidaritat internacional es reflectix en Llars Invisibles, de la companyia Fil d’Arena, en col·laboració amb UNRWA. La peça aborda el conflicte palestí des d'una perspectiva artística que convida al diàleg sobre memòria històrica i justícia global.
El patrimoni cultural també té el seu espai, amb reinterpretacions contemporànies de flamenc i danses tradicionals de la mà de Martí Corbera, Laila Tafur, Irene de la Rosa i Inka Romaní.
Així mateix, el Certamen Coreogràfic Bucles & Carme’n’Dansa amplia guardons, incorporant col·laboracions amb AVED, l'APDCV, el Black Box Festival de Bulgària i la Beca DATA amb Lipi Hernández, la qual cosa obri noves oportunitats de projecció internacional.
El programa es completa amb noves activitats paral·leles: una xarrada sobre intel·ligència artificial aplicada a les arts escèniques, una ruta amb bicicleta per l'horta, una paella solidària, tallers de mediació comunitària, concerts i classes magistrals d'artistes com Adriano Bolognino, La Macana, Martí Corbera o Laila Tafur.
Un festival amb vocació social
Nascut en 2013, el Festival Bucles manté la seua vocació d'integrar la dansa en la societat a través de peces de xicotet format en espais no convencionals. En les seues tretze edicions ha comptat amb més de 400 companyies i ha acostat este art a més de 8.000 espectadors.
