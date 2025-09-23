Calp instal·la càmeres de videovigilància per a controlar la seguretat i el trànsit
El pla de seguiment i control del trànsit s'ha iniciat en els accessos al municipi
L'Ajuntament de Calp ha iniciat el projecte d'instal·lació de càmeres de videovigilància amb l'objectiu de millorar la seguretat en el municipi i monitorar el trànsit. En els últims dies s'ha instal·lat una xarxa de càmeres de videovigilància en les principals vies del municipi com les avingudes Diputació, Exèrcits Espanyols, Generalitat Valenciana i altres de secundàries.
Es tracta de la primera fase d'un ambiciós pla de seguiment i control de trànsit que s'ha iniciat en els accessos al municipi. La intenció de les regidories de Seguretat Ciutadana i Informàtica és la de continuar amb este procés mitjançant l'execució d'una segona fase en la qual s'ampliarà la xarxa de càmeres per altres zones de la localitat. L'objectiu és reforçar la seguretat de Calp, monitorar el trànsit i obtindre ferramentes de gestió de dades que analitzen els nivells d'afluència de trànsit i transeünts.
Esta primera fase ha tingut un cost de 100.000 euros i l'empresa adjudicatària ha sigut Elecnor, mercantil amb una llarga trajectòria en esta mena de treballs. Tota la informació de les imatges arriba al centre de control de trànsit instal·lat en les dependències de la Policia Local. El control i visionat de les càmeres correspon als agents. A més, ja s'ha assignat una partida de 100.000 euros per a dur a terme la segona fase d'este projecte.
Guillermo Sendra, regidor de Seguretat Ciutadana, destaca que “amb este sistema de videovigilància Calp millora substancialment en gestió del trànsit i en seguretat ciutadana per tindre controlats els principals accessos i les grans artèries de la ciutat”.
Per part seua, el regidor d'Informàtica, Marco Bittner, afirma que “l'ajuntament fa un pas decisiu cap a la modernització tecnològica dels seus servicis, apostant per una administració més àgil i eficient”.
L'alcaldessa, Ana Sala, ha assenyalat que “millorar la seguretat de Calp i els calpins és una reivindicació històrica que es complix en esta legislatura, motiu pel qual agraïsc el gran esforç i disciplina dels regidors i tècnics responsables per a aconseguir este objectiu tan positiu per a tots”.
