Compromís al·lega contra les "llicències expresses" per a pisos turístics a València
"Nosaltres posem solucions reals davant d'una alcaldessa de 'bodes, batejos i comunions' que mira cap a un altre costat", assegura la portaveu de la formació valencianista, Papi Robles
C.Moreno
Compromís per València ha anunciat una bateria de propostes, en forma d'al·legacions a l'Ordenança de Llicències Urbanístiques i d'Activitats, amb l'objectiu de frenar l'expansió dels apartaments turístics i protegir el dret a la vivenda i la convivència en els barris. Així, la formació valencianista demana que no es concedisquen llicències expresses als apartaments i exigix que els veïns dels edificis tinguen l'última paraula sobre la seua obertura. La portaveu de la coalició, Papi Robles, ha explicat que València “té un problema molt greu amb els apartaments turístics” i que les polítiques de l'alcaldessa Catalá “estan buidant els nostres barris de veïnes i veïns i de comerç local, i cada vegada hi ha més famílies que no poden pagar el lloguer per culpa de l'especulació”. "Això no és turisme de qualitat, és expulsió veïnal”, ha assenyalat.
Compromís ja havia avançat la seua proposta de suspensió definitiva de les llicències de nous apartaments turístics i la seua conversió en vivendes, una mesura que van rebutjar PP i Vox. Ara, per via d'al·legacions a l'Ordenança de Llicències, la formació valencianista proposa un paquet de mesures concretes que, segons Robles, “són de sentit comú i tenen exemples d'èxit en altres ciutats com Barcelona o Palma”.
Entre les mesures més destacades, Compromís planteja que siga l'Ajuntament qui atorgue l'autorització prèvia per a qualsevol apartament turístic. “No podem acceptar que una empresa privada, a través d'una OCA, done llum verda sense control municipal”, ha afirmat Robles. La coalició rebutja també que es puga obrir un apartament turístic amb una simple declaració responsable, com preveu la proposta del govern de Catalá. “Això és barra lliure per a obrir sense control. Quan arriben les sancions ja és massa tard. Per això exigim llicència municipal prèvia”, ha remarcat la portaveu.
Una altra de les propostes clau és donar veu i vot als veïns i les comunitats: “Si en un edifici volen posar un apartament turístic, la comunitat ha de ser avisada i tindre 20 dies per a presentar al·legacions. És una qüestió de convivència i de respecte”.
Compromís reclama també més transparència i informació pública a través d'un registre i un mapa de densitats per barris, així com sancions més dures i el tancament immediat dels apartaments il·legals. “Les multes arriben tard i moltes vegades l'empresa ja ha guanyat més diners del que haurà de pagar. L'Ajuntament ha de poder clausurar de manera immediata els que operen fora de la llei”, ha advertit Robles.
A més, la formació exigix un pla anual d'inspeccions i recursos, així com mesures de protecció del patrimoni i dels barris històrics, on proposa prohibir la conversió de vivendes a ús turístic. També es vol establir un sistema de control dels traspassos de llicències per a poder anar retirant-les progressivament i recuperar vivendes per al mercat residencial.
Una alcaldessa “de cara a la galeria”
Robles ha criticat durament l'actitud de Catalá davant la greu problemàtica que patix València amb la proliferació descontrolada d'apartaments turístics. “Catalá fa grans anuncis sobre vivenda i regulació, però quan arriba l'hora de la veritat, es queda curta i no afronta el problema de fons. És l'alcaldessa de les ‘bodes, batejos i comunions’, però en les coses importants ni està ni se l'espera”, ha criticat la portaveu de Compromís.
Papi Robles considera que les propostes de Compromís “són solucions reals a problemes reals”. “València necessita un govern que governe pensant en el veïnat i no de cara a la galeria. Per això exigim una ordenança que limite i controle de veritat els apartaments turístics i defenga el dret a viure en la nostra ciutat”, ha demanat.
