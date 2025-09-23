Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cullera renova els contenidors soterrats pel nou contracte de fems

L'ajuntament habilita punts provisionals per a depositar residus

Cullera renovarà tots els contenidors soterrats.

Cullera renovarà tots els contenidors soterrats. / Levante-EMV

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

Amb motiu de la implantació del nou servici de recollida de residus, l'Ajuntament de Cullera ha anunciat que, durant els pròxims mesos, procedirà a la rehabilitació integral de tots els contenidors soterrats distribuïts al llarg de la ciutat.

Mentres duren les obres, s'han habilitat contenidors provisionals en superfície, situats al costat de les illes soterrades, per a garantir que el servici de recollida no es veja interromput.

Fonts municipals han assenyalat que esta actuació forma part d'un pla de modernització de la gestió de residus i busca “millorar l'eficiència del servici, la imatge dels carrers i la comoditat dels veïns”. A més, han recordat que la inversió s'emmarca en un compromís mediambiental més ampli, que inclou la renovació de la flota de camions de recollida i noves campanyes de conscienciació ciutadana.

Els treballs es realitzaran de manera escalonada per barris per a minimitzar les molèsties als residents i comerciants. L'ajuntament recomana als ciutadans que consulten els punts provisionals de depòsit, clarament senyalitzats, i agraïx la col·laboració veïnal durant el període de transició.

Amb esta actuació, el consistori pretén garantir una ciutat més neta, sostenible i adaptada a les necessitats actuals de gestió de residus, responent així a una de les demandes més reiterades per associacions veïnals i col·lectius mediambientals.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents