L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és "un brindis al sol"
La presidenta Verónica Cantó recorda que es necessiten tres quintes parts de les Corts per a canviar la Llei reguladora de la institució acadèmica impulsada en l'etapa de Zaplana
La presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, ha assegurat que l'anunci del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Debat de Política General de la Comunitat per a canviar-li el nom al d'Acadèmia de la Llengua Valenciana és "un brindis al sol". Responia així Cantó a l'anunci que el govern valencià pretén canviar la Llei reguladora de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i a reformar l'Estatut d'Autonomia perquè la institució estatutària passe a ser l'Acadèmia de la Llengua Valenciana.
Cantó va recordar poc després els requisits necessaris per a emprendre la reforma avançada per Mazón. "Per a canviar la Llei de creació de l'AVL es necessiten tres quintes parts de les Corts; per tant, entenem que la proposta és un brindis al sol", incidia este dimarts segons arreplegava l'agència Efe. "El que realment necessita el valencià és estabilitat i promoció real i efectiva del seu ús en tots els àmbits", remarcava, atesos els principis que inspiren la creació de l'AVL arreplegats en la seua pròpia llei de creació.
Zaplana i Camps com a exemples
Així, Cantó recordava que la creació d'AVL "va ser el resultat d'un pacte per a sostraure el valencià del debat partidista", impulsat pel llavors president de la Generalitat Eduardo Zaplana. "Així mateix, l'acadèmia va ser consagrada com a institució del nostre autogovern en l'Estatut de 2006 a instàncies de l'expresident (Francisco) Camps", concloïa.
Enfront dels exemples que citava Cantó de Zaplana i Camps, Mazón ha carregat contra l'AVL per no insistir en la realitat “diferenciada” del valencià respecte al català en la recent polèmica del PP per l'oficialitat de les llengües a Espanya. “S'ha convertit en una acadèmia valenciana de llengua, en abstracte, sense denominació d'origen”, subratllava en la seua primera part del discurs. D'ací ve que pretenga canviar la llei reguladora de l'AVL i reformar l'Estatut.
Retallades en els pressupostos
Com es recordarà, el conseller d'Educació, José Antonio Rovira, justificava fa poc la retallada de quasi el 40 % dels fons de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) perquè "tenia el pressupost molt unflat". El titular d'Educació va defendre que eixos diners "no es gastaven" i va negar que vaja a afectar cap lloc de treball. La mateixa Acadèmia, en un comunicat, va advertir en cas contrari.
El Govern va haver d'eixir "al rescat" amb una subvenció directa a l'AVL de 200.000 euros per a pal·liar la retallada que ha patit l'organisme estatutari en els últims pressupostos autonòmics que el PP va pactar amb Vox i que van suposar una destralada als seus recursos financers del 40 % respecte a l'any anterior. També Ens Uneix, des de la Diputació de València, va anunciar l'aportació d'altres 200.000 euros per a activitats dels anys 2025 i 2026 per a garantir la seua continuïtat.
Suscríbete para seguir leyendo
- De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
- ‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
- Lorca i l’homosexualitat en l’Espanya dels anys vint i trenta, en la nova exposició de La Nau
- La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
- Sánchez confirma l’ampliació de l’aeroport de València, que rondarà els 400 milions d’inversió
- A la venda pis ocupat en poble xicotet
- Sánchez reduirà per llei les hores lectives del professorat
- Les escriptores Maria Beneyto i Angelina Gatell, protagonistes a Burjassot