Lafuente anuncia la seua candidatura a presidir la CEV
Tan sols una hora després de l'anunci de Navarro que no continuarà, el president de Femeval assegura que optarà a dirigir la patronal per "la necessitat de donar un nou impuls"
Tan sols una hora després que Salvador Navarro comunicara davant dels mitjans que no seguirà al capdavant de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), el que -excepte sorpresa majúscula- serà el seu successor, Vicente Lafuente, ha anunciat que presentarà la seua candidatura a la presidència de la patronal. En un comunicat facilitat des de l'entitat que actualment presidix, la Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (Femeval), el dirigent ha volgut "agrair" el pas al costat donat per Navarro i emfatitzar que afronta la seua decisió d'optar a dirigir els empresaris de l'autonomia "amb il·lusió, responsabilitat i respecte a la institució i a totes les persones que dediquen el seu temps i confien en l'empresa i en l'associacionisme empresarial".
Un "nou impuls"
El moviment, després de la negativa de Navarro este matí a continuar com a president a partir de les eleccions del 6 de novembre, era un secret a veus. No en va, encara que en un principi rebutjava prendre el relleu al capdavant de la CEV, Lafuente sí que havia admés que es presentaria si detectava un risc de ruptura en l'organització. Una realitat que ha confirmat el mateix Navarro este matí reconeixent "sectors molestos" dins de l'entitat.
Sobre això, el comunicat del ja candidat afirma que "després d'escoltar diferents organitzacions que integren la CEV, es posa de manifest la necessitat de donar un nou impuls, coordinat entre tots, per a continuar avançant i sostindre la capacitat de representació empresarial que hui exercix, fruit del treball fet durant la presidència de Salvador Navarro".
"Confiança, diàleg i lleialtat"
En les seues paraules, Lafuente assegura també que la decisió de Navarro de no seguir "és una mostra més del seu compromís amb l'empresa de la Comunitat Valenciana, com ha quedat palés al llarg de tota la seua trajectòria", i que este relleu naix "fruit de la confiança, el diàleg, la lleialtat, la unitat i el consens mantingut entre els dos perquè la CEV continue sent l'espai de representació i defensa de les inquietuds de l'empresariat d'Alacant, Castelló i València". De la mateixa manera, destaca que Femeval -de la qual té un "suport incondicional" de cara a recaptar els avals per a ser president de la CEV- sempre "s'ha sentit un pilar bàsic" de la patronal empresarial.
