Les víctimes carreguen contra el president després d'anar-se'n de les Corts: “Ens mentixen en la cara, Mazón està en fase electoral”
Les víctimes carreguen contra Mazón després d'anar-se'n de les Corts quan el president s'ha referit a la DANA: “Ens va abandonar com a ciutadans i eixe dia va deixar de representar-nos a la majoria de valencians”
L'atenció del debat de política general s'ha traslladat al pati de les Corts, després del recés del debat i després que les víctimes i PSPV i Compromís plantaren Mazón. “Ens va abandonar com a ciutadans i eixe dia va deixar de representar-nos a la majoria de valencians”, ha manifestat una de les víctimes que estaven en la tribuna de convidats.
Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la DANA, ha lamentat que fins i tot des del PP i Vox no els vulguen saludar dins de la institució. “Si no ens volen saludar és el seu problema, però que no diguen que estem polititzades. Ens mentixen en la cara dient que tenim les portes obertes. Ens diuen que som interessats. Jo vaig perdre mon pare. Tenim interés a recuperar la nostra vida”, ha assenyalat. També ha criticat que Mazón està en “fase electoral”, anunciant mesures econòmiques per als afectats.
I ha continuat: “Ens està maltractant des del primer moment. Ara diu que ens convida a la comissió, quan li hem hagut de doblegar el braç i només permeten un convidat per associació”.
Després de la seua eixida de l'hemicicle, José Muñoz, síndic del PSPV, també s'ha referit al discurs de Mazón: "Tenim un president del qual esperàvem molt poc però que hui ha insultat víctimes en la seua cara. Les víctimes només demanen que diga la veritat i explique que va fer 29-O mentres pobles s'inundaven i ell estava en el Ventorro o no sabem on". "No té humanitat. Una mala persona no pot dirigir els valencians", ha dit Muñoz, que fa una crida: "Mazón no pot seguir ni un minut més, crida a la mobilització de la societat valenciana, que ningú s'oblide".
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha assenyalat que abandonen la sessió per "respecte a les víctimes". "És un president que provoca. Les víctimes han fet el que han de fer i els diputats havíem d'eixir per dignitat".
"Mazón s'ha comportat amb fatxenderia, provocant a oposició, traient el manual de la desesperació: aigua, ETA, AVL... tot menys demanar perdó a víctimes i dir on va estar eixa vesprada". I ha afegit Baldoví: "Ha intentat desviar focus per a no parlar del tema: on estava mentres la gent s'ofegava".
La sessió s'ha detingut quan es fregaven les quatre hores de discurs de Mazón en el que preveia ser el quart i últim bloc. El president estava defenent l'actuació del Consell i lamentant la falta d'informació el dia 29 d'octubre. En eixe moment, els diputats del PSPV i Compromís han començat a assenyalar-li cap a la tribuna de convidats, on estaven alguns representants de les associacions de les víctimes, que han saludat.
Mazón els ha mirat, tendint-los la mà, i ha seguit el seu discurs. "Hem estat, estem i sempre estarem a la disposició de totes les víctimes sense exclusió, ho torne a reiterar hui", ha assenyalat, a la qual cosa ha afegit que no hi havia "víctimes bones o roïnes" segons conveniència i que moltes de les que ha atés no estan associades perquè no volen ser utilitzades ni assenyalades.
"S'en van que tenen fam"
Ha sigut llavors quan les associacions de víctimes se n'han anat. Tot seguit, la bancada del PSPV s'ha alçat, ha aplaudit i ha marxat. Mentres, Gerard Fullana, de Compromís, tenia una picabaralla amb un dels diputats del PP que acabava de dir "clar, són les dos i no han dinat", la qual cosa el valencianista ha interpretat com una referència cap a les víctimes. La presidenta de les Corts l'ha cridat a l'orde dos vegades i tot el seu grup ha deixat la sessió. Des de la bancada socialista assenyalen que la marxa ha sigut espontània. I apuntaven al diputat popular Salvador Aguilella com a detonant de la marxa de l'oposició en afirmar: "Se'n van que tenen fam".
Mazón ha continuat el seu discurs, però posteriorment s'ha anunciat un recés de 5 minuts. Els diputats de l'esquerra han baixat al pati del ficus, on han acudit les víctimes i s'han produït aplaudiments.
Suscríbete para seguir leyendo
- De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
- ‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
- Lorca i l’homosexualitat en l’Espanya dels anys vint i trenta, en la nova exposició de La Nau
- La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
- Sánchez confirma l’ampliació de l’aeroport de València, que rondarà els 400 milions d’inversió
- A la venda pis ocupat en poble xicotet
- Sánchez reduirà per llei les hores lectives del professorat
- Les escriptores Maria Beneyto i Angelina Gatell, protagonistes a Burjassot