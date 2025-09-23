Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MUNDIAL DE MOTOGP

Márquez preferiria sentir més pressió davant de la seua primera opció de títol

Marc Márquez es proclamarà nou campió del món de MotoGP si, diumenge que ve, tanca el Gran Premi del Japó amb tres punts més que el seu germà Àlex. Abans dels primers entrenaments, el huit vegades campió del món reconeix no sentir pressió i, no obstant això, li encantaria tindre'n "perquè rendisc millor amb ella".

Marc Márquez (Ducati), de 32 anys, pot proclamar-se, este diumenge, nou campió del món de MotoGP.

Emilio Pérez de Rozas

BARCELONA

El pilot català Marc Márquez (Ducati), de 32 anys, conquistarà, diumenge que ve, el seu nové títol mundial de motociclisme, la seua sèptima corona de la màxima categoria, si suma tres punts més que el seu germà Àlex entre les dos carreres que es disputaran dissabte i diumenge en el circuit de Motegi, propietat d'Honda, al Japó.

“Tothom dona per tancat el títol, menys jo”, ha comentat el jove de Cervera (Lleida). “No serà empresa fàcil superar Àlex, que ha guanyat tres vegades al Japó, com tampoc serà senzill superar-lo en puntuació, la prova està en el fet que, a Misano, en l'últim GP, vam sumar els mateixos punts”.

“És evident que és factible tancar el títol a Motegi, però Àlex està mostrant un grandíssim nivell en tots els circuits”, va continuar comentant el major dels Márquez Alentà. “És evident que voldria aprofitar esta primera oportunitat per a resoldre com més prompte millor l'assumpte, encara que, repetisc el de sempre, no em pense tornar boig per a aconseguir-ho”.

Per a Márquez no significa gran cosa tancar el títol en la casa d'Honda, entre altres raons “perquè li tinc un carinyo molt especial, ja que els meus sis títols de MotoGP anteriors van ser amb una Honda, per tant li tinc un gran respecte”.

Preguntat sobre si sentia una certa pressió en arribar el primer gran premi en el qual pot conquistar un altre títol, el nou líder de Ducati va reconéixer que li encantaria sentir molta més pressió de la que sent.

“Supose que quan arribe a Motegi, el dijous, començaré a sentir eixes papallones que sent en l'estómac en els moments importants, però, de moment, no sent la pressió que suposa tindre la primera pilota de partit”.

“I m'encantaria, sí, sentir la pressió, perquè crec que, amb pressió, rendisc molt millor. En el test de Misano, per exemple, després de guanyar, no tenia pressió i, al final, en la corba 2, vaig anar a terra perquè em vaig desconcentrar. Repetisc, tant de bo quan arribe al Japó comence a sentir eixa pressió que em motiva i em fa rendir al màxim”.

