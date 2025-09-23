Mazón fica el valencià en el Debat: demanarà al Ministeri fer-lo optatiu en les PAU per a “posar fi a la discriminació”
Diu que els valencians compten amb el desavantatge de tindre una assignatura més enfront de les comunitats no bilingües
Després de la retallada pressupostària a l'AVL, que es va quedar pràcticament buida de fons després dels comptes aprovats pel PP amb el suport de Vox, i de la consulta per a triar llengua vehicular en Educació, el Consell continua allunyant-se de la promoció del valencià. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ho ha materialitzat en el Debat de Política General en les Corts Valencianes, en el qual diverses de les mesures -o anuncis- que ha esmentat tenen a veure amb la llengua pròpia. És el cas de la promesa d'impulsar els canvis normatius necessaris per a modificar el nom de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua perquè passe a denominar-se Acadèmia de la Llengua Valenciana, però no sols això. A més, ha anunciat des de la trona que la Generalitat iniciarà els tràmits perquè els estudiants de la Comunitat Valenciana puguen decidir examinar-se de Castellà o Valencià en la PAU o triar quina de les dos notes computa. “Amb l'objectiu d'evitar que, per examinar-se d'una assignatura més, no puguen accedir a les universitats desitjades i a la seua verdadera vocació”, ha remarcat.
El president ha assegurat que es proposa "posar fi a la discriminació que tenen molts o la pràctica totalitat dels estudiants valencians davant les Proves d'Accés a la Universitat (PAU)". Eixa discriminació, entén el cap del Consell, ve determinada per l'existència d'una segona llengua cooficial. Vol, doncs, que l'alumnat de la Comunitat Valenciana "puga triar examinar-se de Castellà o Valencià" en estos exàmens o "triar quina de les dos notes computa".
Hauria d'autoritzar-ho el Ministeri
Però no és un procés automàtic ni la decisió final recau en la Generalitat. El mateix president ho ha reconegut: iniciarà els tràmits per a sol·licitar al Govern d'Espanya que es puga fer eixa modificació. “Els recorde que en l'ensenyança universitària regix el districte únic i no entendríem que el Ministeri d'Universitats s'hi negara”, ha defés.
“No és just, senyories, que un estudiant valencià tinga menys nota mitjana perquè ha hagut de fer un examen més que un estudiant a Albacete, a Badajoz o a Logronyo”, ha considerat.
Més hores lectives i gratuïtat 0-3
En paral·lel, Mazón també ha anunciat que pretén augmentar el nombre d'hores lectives de llengües, Matemàtiques i foment de la lectura. Eixes llengües inclouen el valencià. D'esta manera, el mateix alumnat que rebrà més hores de docència en valencià podria, si el Govern ho aprova, rebutjar examinar-se d'esta mateixa llengua en les PAU.
En la seua intervenció inicial, també s'ha referit a la gratuïtat de l'educació de zero a tres anys, un assumpte en el qual espere "el suport de tots", ha remarcat. A més, ha destacat que "s'inclourà el terrorisme d'ETA en l'assignatura d'Història d'Espanya en Batxillerat". Ha parlat de les 12 víctimes que va deixar la banda terrorista en les tres províncies valencianes. Creu essencial estudiar “eixe terrible episodi de la nostra història” tal com es fa en altres comunitats autònomes “excepte el País Basc i Catalunya”.
