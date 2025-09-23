Mislata impulsarà la commemoració del Centenari de la Falla Creu i Mislata
L'ajuntament ha firmat un conveni de col·laboració amb la Falla Creu i Mislata per a donar suport a la celebració del Centenari de la seua fundació (1926–2026), sent la més veterana de la ciutat
Amb este acord, el consistori reafirma el seu compromís amb la preservació i promoció de les tradicions culturals, en particular les Falles, un festeig profundament arrelat a la identitat festiva de Mislata. L'alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha destacat que “les Falles són una senya d'identitat de la nostra ciutat, i el Centenari de la Falla Creu i Mislata és un esdeveniment que transcendix el festiu: és història, patrimoni i orgull de la nostra manera de participar en les festes valencianes”.
El conveni preveu la col·laboració institucional i econòmica de l'Ajuntament per a l'organització del programa d'actes commemoratius, així com la difusió de les activitats, que van des d'una gala d'homenatge a la seua història fins a la instal·lació de plaques commemoratives en els emplaçaments on, al llarg de l'últim segle, s'han plantat els monuments.
Per part seua, la comissió fallera es compromet a coordinar i executar amb el consistori un calendari d'esdeveniments culturals, festius i participatius que projectaran la rellevància d'este aniversari tant a escala local com en el conjunt del món faller.
La Falla Creu i Mislata, fundada en 1926, ha sigut testimoni i protagonista de l'evolució de la festa fallera en la ciutat durant un segle. La celebració del seu centenari suposarà un revulsiu social i cultural per a Mislata, reforçant el paper de les Falles com a motor de convivència, participació ciutadana i dinamització cultural.
L'Ajuntament de Mislata, amb l'objectiu de posar en valor esta important efemèride, s'ha compromés a col·laborar en l'organització dels esdeveniments mitjançant un conveni econòmic especial, reforçant així la unió entre el consistori i la comissió fallera que celebra Sant Josep en el barri més històric de Mislata des del passat segle.
Suscríbete para seguir leyendo
- De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
- ‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
- Lorca i l’homosexualitat en l’Espanya dels anys vint i trenta, en la nova exposició de La Nau
- La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
- Sánchez confirma l’ampliació de l’aeroport de València, que rondarà els 400 milions d’inversió
- A la venda pis ocupat en poble xicotet
- Sánchez reduirà per llei les hores lectives del professorat
- Les escriptores Maria Beneyto i Angelina Gatell, protagonistes a Burjassot