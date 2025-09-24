El Consell diu que la platja que privatitzarà al costat del port de Dénia no té valor natural i "és "arena sobre asfalt i enderrocs"
El director de Ports afirma que ha sigut l'interés de fins a tres empreses de Dénia per construir en el racó entre el Raset i l'escullera un centre d'oci i restaurants el que els ha obligat a traure a concessió 7.000 metres quadrats de domini públic portuari
Els estudiants del maig de 68 buscaven davall de les llambordes de París la platja. El director general de Ports, Marc García, i la comissionada del port de Dénia, Pepa Font (és la líder del PP local), busquen davall de l'arena de la platja de Tamarindes (el racó entre la platja de Raset i l'escullera del moll de la Pansa) l'asfalt.
Marc García ha mostrat una fotografia de 2001. Ha recalcat que eixe tram del domini públic portuari en el qual han arrelat els tamarits (Tamarix africana, arbustos de gran port que creixen en platges i terrenys salins) és artificial, "està degradat" i "manca de valor ambiental". Ha insistit que en la fotografia es veu clarament que eixe espai no és estrictament platja i que el que ha ocorregut és que, amb els anys, l'arena ha tapat l'asfalt i els enderrocs de les obres del port. També ha recalcat que eixe racó litoral té ús terciari i que, prompte o tard, allí s'anava a construir una instal·lació turística. Això sí, ha asseverat que el centre d'oci i de restauració que s'edificarà en els 6.971 metres quadrats (la concessió reserva 5.221 m² per a l'activitat i 1.550 per a cordó dunar) no tindrà discoteca. La comissionada l'ha definit com a "beach club".
El director de Ports (depén de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Ports) ha estat hui a Dénia i ha mantingut primer una reunió amb l'alcalde, Vicent Grimalt, del PSPV, i els regidors del govern local (li han expressat el seu rebuig al fet que es privatitze eixa platja de Tamarindes) i després ha estat amb els veïns afectats per la partió de Costes (depén del Ministeri per a la Transició Ecològica) en 14 quilòmetres de platges de les Deveses i les Marines.
Hi ha molt de front obert a Dénia. Hi ha batalla en el front portuari i batalla en el front litoral. El director de Ports ha assegurat que 3.000 propietats de primera línia estan afectades d'una forma o una altra per la nova delimitació. Ha avançat que el Consell presentarà contenciosos administratius per a tombar la partió i "defendre els veïns". La comissionada del Port ha postil·lat que el PP està "amb els bons" i que el govern local ha demostrat "una falta de respecte insuportable als afectats".
Marc García anuncia nous contenciosos del Consell contra les partions de Costes i la líder local del PP assegura que el seu partit està "amb els bons"
Marc García ha afirmat que el Govern del Botànic ja va tramitar en 2019 la sol·licitud d'un inversor privat de Dénia per a construir un edifici de locals d'oci i restaurants. Ha mostrat un informe de l'ajuntament datat el 13 de febrer de 2023 que posava condicions (una, la d'intentar trasplantar els Tamarix i, si no arrelaven, plantar-ne de nous) que compliria la concessió que ha tret ara la conselleria. Ha afirmat que després altres dos empreses també de Dénia han presentat projectes. "En presentar-se més proposades, la Llei de ports ens obliga a traure una concessió", ha advertit.
"Crec que no hauria de sorgir cap polèmica", ha dit el director de Ports, que ha subratllat que la Conselleria exigix que l'edifici s'integre paisatgísticament i que no supere els 9 metres d'altura i no siga més elevat que la pròxima discoteca Saunders. Esta discoteca es troba també en el moll de la Pansa, però dona al recinte portuari mentres que l'edificació de Tamarindes estarà encarada (i pegada) a la mar.
El govern local no vol més formigó en el front portuari
Després de la reunió amb l'alcalde i els regidors, ha quedat més que clar que les postures del Consell i de l'ajuntament són irreconciliables. L'alcalde ha remarcat que el consistori donarà batalla perquè no es construïsca en un espai litoral que està lliure d'edificacions i en el qual no hi ha barreres visuals. El govern local (PSPV i Compromís) té clar que no vol més formigó en la façana portuària.
Advertix que, si esta platja s'ha format sobre asfalt i enderrocs, benvinguda siga. Davall de l'asfalt hi havia abans arena i, en tot cas, hi ha tant de formigó en primera línia que convé donar valor i destacar que ocórrega el contrari i que, per una vegada, la naturalesa esborre l'impacte de les obres portuàries. L'alcalde també ha insistit que després dels temporals que ha patit Dénia (el Gloria de 2020, per exemple) i amb el canvi climàtic és un risc construir un edifici quasi ficat en la mar.
