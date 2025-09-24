INE
Els espanyols viatgen un 3 % més en el segon trimestre, per la Setmana Santa, i gasten un 10 % més
Els desplaçaments a l'estranger van ser els que més van créixer, amb un augment de l'11,8 % en comparació interanual, segons l'Institut Nacional d'Estadística
EFE
Els residents a Espanya van fer 46,4 milions de viatges en el segon trimestre, un 2,9 % més que un any abans, i van gastar 15.202 milions d'euros, un 9,7 % més, avanços els dos impulsats pel fet que enguany la Setmana Santa va caure a l'abril, i no al març.
Així es deduïx de les dades publicades este dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) que es referixen al segon trimestre de l'any, després que en el primer es registraren descensos tant en nombre de viatges (-14,3 %) com en gasto associat (-4,3 %), també per l'efecte del diferent calendari de la Setmana Santa en els anys comparats.
Tornant al segon trimestre d'enguany, els viatges a l'estranger van ser els que més van créixer, amb un augment de l'11,8 % en comparació interanual, i el gasto realitzat en estos va créixer un 14,3 %; ja que els viatges dins del territori nacional van créixer un 1,9 % i el gasto el va fer en un 7,5 %.
El gasto mitjà per persona en cada viatge es va situar en 328 euros, després de créixer un 6,6 % davant de la primera mitat de l'any passat, encara que el gasto mitjà diari va baixar un 2,1 % i va quedar en 92 euros. Esta xifra es reduïx a 76 euros si la destinació del viatge era nacional i s'eleva a 153 si és a l'estranger.
Quant a la duració mitjana dels viatges, esta es va situar en 3,6 pernoctacions que van créixer un 8,9 % en comparació interanual. A Espanya es van comptabilitzar 3,2 pernoctacions (un 8,5 % més) i a l'estranger, 6,6 nits (un 5,6 % més).
Els viatges fets dins d'Espanya per a visitar familiars o amics van augmentar un 6,7 % i els destinats a oci i vacacions, un 4,9 %, mentres que per negocis es va viatjar un 9 % menys, segons estes dades.
Per tipus d'allotjament triat, els viatges amb destinació interna en els quals els residents van acudir a vivendes de familiars o amics van augmentar un 9,9 %. En els viatges a l'estranger, l'allotjament en hotels va créixer un 2,1 %.
Andalusia, Catalunya i València, les més visitades
Les principals comunitats autònomes de destinació dels viatges dels residents en el segon trimestre van ser Andalusia (16,9 % del total); Catalunya (14,7 %) i Comunitat Valenciana (10,3 %).
Quant a l'origen, els residents a Catalunya van fer el 19 % dels viatges en este període, seguits dels de la comunitat de Madrid (17,9 %) i Andalusia (14,5 %).
