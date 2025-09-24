Congrés
El Govern no aclarix si Espanya anirà al Mundial de Futbol 2026 si hi acudix Israel
Pilar Alegría ha carregat en la sessió de control a l'executiu contra el PP per "sembrar dubtes" sobre la capacitat d'Espanya per a organitzar grans competicions internacionals sense respondre a la pregunta
EFE
La ministra d'Educació i Esports, Pilar Alegría, no ha aclarit si Espanya acudirà al Mundial de Futbol de 2026 en el cas que hi vaja Israel, com li ha preguntat específicament el PP en el ple del Congrés, i s'ha limitat a confirmar que Espanya albergarà el Mundial de Futbol de 2030.
Alegría, en la sessió de control a l'executiu, ha carregat contra el PP per "sembrar dubtes" sobre la capacitat d'Espanya per a organitzar grans competicions internacionals sense respondre a la pregunta concreta que li ha plantejat el diputat popular Javier Merino.
Una pregunta formulada arran que el portaveu socialista en el Congrés, Patxi López, afirmara fa una setmana que en el seu moment es valorarà sol·licitar que la selecció espanyola no acudisca al Mundial de Futbol de 2026 si hi participa Israel, després que RTVE acordara retirar-se d'Eurovisió en el cas que hi participara este país.
Merino ha plantejat a la ministra si el Govern està disposat a continuar boicotejant proves esportives "a través d'acords de col·laboració amb la kale borroka", referint-se a les protestes propalestines que van obligar a suspendre l'última etapa de la Vuelta Ciclista.
I ha exigit a la ministra una "desautorització clara i expressa" de Patxi López perquè, en cas de no fer-ho, "serà covardia o complicitat", ha assegurat el diputat.
La responsable d'Esports ha insistit que al PP el que li agradaria veure en les portades de tots els periòdics esportius és que es cancel·len totes les competicions internacionals, però no serà així, assegurant que Espanya acollirà el Mundial de 2030, la Ryder Cup de golf en 2031 i el Mundial d'handbol femení en 2029.
Sí que pot passar, ha dit, que "per fi" les federacions internacionals i el Comité Internacional adopten per als equips israelians la mateixa decisió que van prendre amb els equips russos en 2022, després de la invasió d'Ucraïna, una decisió "que compartix i defén el Govern".
Alegria ha sol·licitat al PP que, si no fan una altra cosa, almenys "no xafen la marca espanyola", encara que ha assegurat esperar poc d'un partit que va arribar a dir que caiguera Espanya, que ja l'alçarien ells: "posats a alçar, miren d'alçar el lideratge de Feijóo, que està ben afonat".
