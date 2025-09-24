Un incendi al costat de les vies a Sollana provoca retards en les línies C1 i C2 de Rodalia
Les flames han sigut sufocades i es recupera progressivament la circulació
Levante-EMV
Un incendi pròxim a les vies de tren a Sollana ha provocat retards en la línia C1 i C2 de Rodalia durant les últimes hores.
El foc, segons ha informat Rodalia, s'ha produït sobre les 13 h. Les autoritats pertinents s'han desplaçat fins al lloc per a sufocar les flames, que han provocat que, durant un temps, la circulació quedara interrompuda entre les parades de Silla i Sollana. La situació ha provocat retards i detencions en les dos direccions tant en la línia C1 com en la C2, com ha explicat Renfe en les seues xarxes socials.
Els trens han passat en algunes estacions amb demores de fins a mitja hora, la qual cosa ha comportat una gran presència de gent. Rodalia ha informat que, a poc a poc, s'ha anat recuperant la freqüència habitual, per la qual cosa el temps d'espera disminuirà en les pròximes hores.
Fa unes setmanes, un incendi prop d'un desballestador a Massalavés també va provocar que s'haguera de tallar part de la línia 1 de Metrovalencia, entre les estacions de Castelló i l'Alcúdia.
Suscríbete para seguir leyendo