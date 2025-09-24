Investigadors de la UPV lideren un projecte europeu per a reforçar la seguretat del trànsit aeri mitjançant satèl·lits
El projecte Satera desenrotllarà un nou sistema contra interferències com la patida per l'avió en el qual viatjava Margarita Robles
Investigadors del grup Sna-Ítaca de la Universitat Politècnica de València (UPV) coordinen el projecte europeu Satera (Space-based composite ADS-B and multilateration system validation through scalable simulations), l'objectiu del qual és millorar la vigilància del trànsit aeri mitjançant l'ús de satèl·lits. El sistema ADS-B espacial (SB ADS-B) permet que les aeronaus transmeten automàticament la seua posició a satèl·lits, la qual cosa resulta especialment útil en zones on no es poden instal·lar estacions terrestres, com els oceans. Esta tecnologia contribuïx a optimitzar rutes i altituds, reduir emissions contaminants i augmentar la capacitat de l'espai aeri, si bé encara presenta desafiaments de seguretat.
“Estos reptes no són només teòrics: recentment, un incident en el vol del president de la Comissió Europea sobre Bulgària va posar de manifest la necessitat de reforçar la integritat de les transmissions i garantir la seguretat del trànsit aeri”, assenyala Juan Vicente Balbastre, responsable del grup Sna-Ítaca i coordinador del projecte.
Precisament este dimecres, un A330 pertanyent a l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai, que viatjava este dimecres a la base aèria de Siauliai (Lituània) amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, a bord, ha patit un intent de pertorbació en el seu GPS al seu pas per la ciutat russa de Kaliningrad.
L'episodi, consistent en un intent d'inutilitzar el GPS de l'avió militaritzat, ha quedat en res, ja que l'aeronau rep indicacions d'un satèl·lit militar. Un comandant a bord ha restat importància al succés i ha explicat que este tipus d'incidents són habituals en sobrevolar Kaliningrad, tant en avions civils com militars.
Un nou estimador d'integritat
L'ADS-B s'ha consolidat com un dels pilars del control de trànsit aeri (ATC) de nova generació i és considerat essencial per a l'aviació del futur. No obstant això, la seua dependència de dades GNSS i de protocols oberts planteja riscos que Satera busca resoldre.
Per a això, el projecte està desenrotllant un nou sistema -es tracta d'un estimador d'integritat- que combina senyals de satèl·lits d'òrbita baixa (LEO) i que permetrà reforçar la fiabilitat de la vigilància aeronàutica. “A més, serà independent dels actuals sistemes GNSS, reduint la vulnerabilitat enfront d'interferències o erros, i garantint la seguretat en zones on hui existixen limitacions de vigilància”, afig Juan Vicente Balbastre.
Impacte estratègic
Finançat pel programa europeu Sesar 3, Satera reunix sis socis internacionals i tindrà una duració de 30 mesos, fins a desembre de 2026. A més d'incrementar la seguretat del trànsit aeri, Satera contribuirà a reduir emissions de gasos d'efecte d'hivernacle mitjançant rutes més eficients, augmentar la capacitat de l'espai aeri, especialment en vols de llarga distància, i reforçar la sobirania europea. “Amb Satera, volem avançar cap a un sistema de vigilància aèria més segur, sostenible i independent, fonamental per a l'aviació del futur”, conclou Juan Vicente Balbastre.
Suscríbete para seguir leyendo
- De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
- ‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
- Lorca i l’homosexualitat en l’Espanya dels anys vint i trenta, en la nova exposició de La Nau
- La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
- Sánchez confirma l’ampliació de l’aeroport de València, que rondarà els 400 milions d’inversió
- A la venda pis ocupat en poble xicotet
- Sánchez reduirà per llei les hores lectives del professorat