Les fundacions d'investigació de la Conselleria de Sanitat participen en 227 estudis clínics relacionats amb el càncer
Els grups valencians d'investigació atrauen vora 11 milions d'euros des de 2023 en projectes específics de càncer de programes de la UE
La Conselleria de Sanitat continua consolidant i desenrotllant un entorn propici per a la investigació sociosanitària en general i per a la investigació en càncer en particular. En este aspecte, les fundacions d'investigació de la Conselleria de Sanitat participen en 227 estudis clínics relacionats amb el càncer des de 2024. A més, la Conselleria ha establit l'Estratègia en càncer adaptada als objectius i accions a escala nacional establits pel Sistema Nacional de Salut (SNS).
Tal com destaca la directora general d'Investigació i Innovació de la Conselleria de Sanitat, Mariola Penadés, la Conselleria de Sanitat “vehiculitza els seus projectes i estudis a través de les fundacions d'investigació, que constituïxen un teixit integral d'investigació i innovació biomèdiques i sanitàries les capacitats i els objectius del qual es troben plenament alineats amb la promoció de la salut, la longevitat i la qualitat de vida de la ciutadania”.
Sis entitats investigadores
En concret es tracta de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio); l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe (Iislafe); la Fundació d'Investigació de l'Hospital General Universitari de València (Fihguv); la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Gestió de l'Institut d'Investigació Sanitària i Biomèdica d'Alacant (Isabial); la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre D'Investigació Príncep Felip (CIPF) i la Fundació d'Investigació de l'Hospital Provincial de Castelló (FHPrC).
Penadés ha afirmat que estes fundacions “aporten recursos humans i tècnics per al desenrotllament dels projectes d'investigació amb una marcada vocació de traslladar els resultats a la pràctica clínica gràcies a l'estreta col·laboració amb els centres assistencials als quals estan associats”. En este sentit, la directora general ha assenyalat que les fundacions col·laboren activament amb universitats i centres d'investigació, públics i privats, així com amb empreses i agents d'innovació, com els centres tecnològics, “ampliant i consolidant l'ecosistema d'investigació i innovació”.
La Comunitat Valenciana, pol d'atracció de talent investigador
“Gràcies a esta xarxa de relacions creixent, la Comunitat Valenciana s'ha convertit en un pol d'atracció de talent investigador, d'innovació, així com d'inversors que reconeixen el potencial d'explotació, la qual cosa permet no sols desenrotllar projectes locals, sinó també participar i liderar projectes nacionals i internacionals”. D'esta manera, Mariola Penadés ha subratllat la importància dels grups d'investigació de la Comunitat Valenciana que han atret uns 11 milions d'euros des de 2023 en projectes específics de càncer de programes de la Unió Europea, dels quals les fundacions de la Conselleria de Sanitat han atret 7,2 milions.
IA per al diagnòstic precoç
Així mateix, cal destacar que la Conselleria de Sanitat ha posat en marxa projectes capdavanters per al tractament del càncer com el Centre de Prototeràpia de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, sistemes d'intel·ligència artificial per al diagnòstic precoç de càncer de mama dut a terme en hospitals de Castelló, València i Alacant, o l'assaig de la primera vacuna contra el càncer de pulmó dut a terme a l'Hospital Provincial de Castelló en el marc d'un assaig clínic internacional, entre molts altres.
La directora general d'Investigació i Innovació ha ressaltat, amb motiu del Dia Mundial de la Investigació del Càncer, que se celebra este dimecres 24 de setembre, la important labor d'investigació que s'està desenrotllant en la Comunitat Valenciana, agraint els més de 600 investigadors i investigadores que treballen diàriament per a dur a terme estudis innovadors.
Suscríbete para seguir leyendo
- De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
- ‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
- Lorca i l’homosexualitat en l’Espanya dels anys vint i trenta, en la nova exposició de La Nau
- La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
- Sánchez confirma l’ampliació de l’aeroport de València, que rondarà els 400 milions d’inversió
- A la venda pis ocupat en poble xicotet
- Sánchez reduirà per llei les hores lectives del professorat