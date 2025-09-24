Mazón rep l'entitat que nega la unitat de la llengua un dia després de qüestionar l'AVL
El president agita la batalla identitària que va plantejar en el debat de política general amb una reunió amb la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, sense autoritat normativa i defensora de les normes del Puig
El president Carlos Mazón sembla decidit a reobrir ja el debat sobre el valencià i fixar este assumpte com un dels flancs principals de la batalla cultural que va llançar fa menys de 24 hores durant la seua compareixença d'este dimarts en les Corts.
Sense solució de continuïtat al debat de política general celebrat ahir, el president ha rebut este dimecres en el Palau de la Generalitat dirigents de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), una entitat sense autoritat normativa, contrària a la unitat de la llengua i defensora d'unes normes lingüístiques no oficials i diferents de les de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la competent en la matèria des de 2001, en temps d'Eduardo Zaplana. Hi ha assistit també el conseller d'Educació, Cultura i Ocupació, José Antonio Rovira.
La trobada i, sobretot, els temps triats no són casuals. Es produïx un dia després que Mazón, dins d'eixe llarguíssim discurs d'alta càrrega identitària amb el qual va tractar de desviar l'atenció de la DANA i del 29-O en el qual seguix atrapat, qüestionara l'ens estatutari que presidix Verònica Cantó, assimilant així el discurs de Vox.
Els voxistes, cal recordar, han situat l'Acadèmia com un dels seus grans enemics i han promés, entre altres coses, "escanyar-la". Després van pactar amb el PP de Mazón una dura retallada al seu pressupost.
A més, durant la seua etapa com a socis de govern de Mazón, els de Santiago Abascal ja van utilitzar este valencià no normatiu des dels comptes oficials de les conselleries que manejaven. Van aconseguir ja llavors una certa complicitat del PPCV, especialment a través del mateix Rovira, qui va assegurar a inicis de legislatura que l'AVL "no té la veritat absoluta" sobre el valencià.
El focus (de nou) sobre l'AVL
Al marge del "brindis al sol" -en paraules de la pròpia AVL- que suposa l'anunci de l'inici d'un procés de canvi de nom per al qual no té els suports parlamentaris, Mazón va posar el focus en el paper de l'Acadèmia, a qui va acusar d'haver-se posat de perfil davant suposades ingerències externes.
Segons va explicar, les decisions de l'AVL des de l'època del Botànic "no s'han acomodat al mandat de separar el conflicte. Al contrari, hem vist com la presència del valencià i la defensa de la llengua pròpia singular i diferenciada s'ha diluït i la màxima institució ni tan sols s'ha pronunciat. L'hem trobada a faltar", va lamentar.
La reunió, segons figura en el portal oficial de la Generalitat, s'ha celebrat a porta tancada i sense declaracions posteriors als mitjans. En un comunicat emés amb posterioritat, el govern valencià ha explicat que la trobada "s'emmarca en la ronda de contactes que el cap del Consell manté amb entitats i organismes de la Comunitat Valenciana". Per part de la RACV ha assistit Luis Miguel Romero, degà, i "altres membres" de l'entitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
- ‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
- Lorca i l’homosexualitat en l’Espanya dels anys vint i trenta, en la nova exposició de La Nau
- La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
- Sánchez confirma l’ampliació de l’aeroport de València, que rondarà els 400 milions d’inversió
- A la venda pis ocupat en poble xicotet
- Sánchez reduirà per llei les hores lectives del professorat