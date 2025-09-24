Picassent demana recuperar el transport gratuït per als jóvens
L'equip de govern presenta una moció en el ple d'este dijous instant a aplicar la mesura
El ple d'este dijous de l'Ajuntament de Picassent portarà en el seu orde del dia una moció presentada per l'equip de Govern (PSPV-PSOE i Compromís) perquè s'inste la Generalitat Valenciana i el Govern d'Espanya a recuperar la gratuïtat del transport públic per als menors de 30 anys, amb la finalitat de continuar amb les polítiques de mobilitat dels jóvens que s'estaven duent a terme des de diferents institucions.
Com reflectix la moció presentada, des d'octubre de 2022 la Generalitat va aplicar la gratuïtat en el transport a menors de 30 anys, generant un impuls del seu ús en este sector d'edat i, al seu torn, beneficiant l'economia d'una franja amb menor nivell d'ingressos econòmics. Estes mesures es van mantindre fins al 30 de juny de 2025, quan mitjançant el Decret llei 2/2025 es van establir reduccions temporals de tarifes en determinats servicis públics de transport fins al 31 de desembre de 2025, sense que més enllà d'esta data estiguen garantides les polítiques de promoció de l'ús del transport públic per als jóvens.
Economia i medi ambient
Segons les xifres publicades, durant 2024, Metrovalencia va registrar un ús de l'abonament jove de 35.868.486 desplaçaments, evidenciant que totes les mesures que s'han pres en matèria de promoció del transport públic han sigut efectives. Estes accions generen al seu torn canvis en els hàbits de mobilitat actuals i contribuïxen de manera directa a la millora mediambiental i a la lluita contra els efectes negatius que provoca el canvi climàtic, així com un estalvi en les economies familiars.
Per tot això, la moció que es debatrà i votarà en este ple de setembre insta el govern de la Generalitat Valenciana, com a responsable de les competències en mobilitat interurbana, i el govern d'Espanya, com a responsable de Rodalia, a restablir les mesures de gratuïtat del transport públic a les persones menors de 30 anys al més prompte possible.
Suscríbete para seguir leyendo
- De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
- ‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
- Lorca i l’homosexualitat en l’Espanya dels anys vint i trenta, en la nova exposició de La Nau
- La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
- Sánchez confirma l’ampliació de l’aeroport de València, que rondarà els 400 milions d’inversió
- A la venda pis ocupat en poble xicotet
- Sánchez reduirà per llei les hores lectives del professorat