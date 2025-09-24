Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Picassent demana recuperar el transport gratuït per als jóvens

L'equip de govern presenta una moció en el ple d'este dijous instant a aplicar la mesura

Amb esta moció Picassent vol continuar amb les polítiques de mobilitat dels jóvens.

Amb esta moció Picassent vol continuar amb les polítiques de mobilitat dels jóvens. / A. P.

Redacción Levante-EMV

Picassent

El ple d'este dijous de l'Ajuntament de Picassent portarà en el seu orde del dia una moció presentada per l'equip de Govern (PSPV-PSOE i Compromís) perquè s'inste la Generalitat Valenciana i el Govern d'Espanya a recuperar la gratuïtat del transport públic per als menors de 30 anys, amb la finalitat de continuar amb les polítiques de mobilitat dels jóvens que s'estaven duent a terme des de diferents institucions.

Com reflectix la moció presentada, des d'octubre de 2022 la Generalitat va aplicar la gratuïtat en el transport a menors de 30 anys, generant un impuls del seu ús en este sector d'edat i, al seu torn, beneficiant l'economia d'una franja amb menor nivell d'ingressos econòmics. Estes mesures es van mantindre fins al 30 de juny de 2025, quan mitjançant el Decret llei 2/2025 es van establir reduccions temporals de tarifes en determinats servicis públics de transport fins al 31 de desembre de 2025, sense que més enllà d'esta data estiguen garantides les polítiques de promoció de l'ús del transport públic per als jóvens.

Economia i medi ambient

Segons les xifres publicades, durant 2024, Metrovalencia va registrar un ús de l'abonament jove de 35.868.486 desplaçaments, evidenciant que totes les mesures que s'han pres en matèria de promoció del transport públic han sigut efectives. Estes accions generen al seu torn canvis en els hàbits de mobilitat actuals i contribuïxen de manera directa a la millora mediambiental i a la lluita contra els efectes negatius que provoca el canvi climàtic, així com un estalvi en les economies familiars.

Per tot això, la moció que es debatrà i votarà en este ple de setembre insta el govern de la Generalitat Valenciana, com a responsable de les competències en mobilitat interurbana, i el govern d'Espanya, com a responsable de Rodalia, a restablir les mesures de gratuïtat del transport públic a les persones menors de 30 anys al més prompte possible.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
  2. ‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
  3. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
  4. Lorca i l’homosexualitat en l’Espanya dels anys vint i trenta, en la nova exposició de La Nau
  5. La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
  6. Sánchez confirma l’ampliació de l’aeroport de València, que rondarà els 400 milions d’inversió
  7. A la venda pis ocupat en poble xicotet
  8. Sánchez reduirà per llei les hores lectives del professorat

Picassent demana recuperar el transport gratuït per als jóvens

Picassent demana recuperar el transport gratuït per als jóvens

El Govern no aclarix si Espanya anirà al Mundial de Futbol 2026 si hi acudix Israel

El Govern no aclarix si Espanya anirà al Mundial de Futbol 2026 si hi acudix Israel

Els espanyols viatgen un 3 % més en el segon trimestre, per la Setmana Santa, i gasten un 10 % més

Els espanyols viatgen un 3 % més en el segon trimestre, per la Setmana Santa, i gasten un 10 % més

La Policia Local de València renova el fons d'armari

La Policia Local de València renova el fons d'armari

De la Marineta al món: cinc ciutats creatives de la Unesco participen en el D*na, el gran festival gastronòmic de Dénia

De la Marineta al món: cinc ciutats creatives de la Unesco participen en el D*na, el gran festival gastronòmic de Dénia

Les víctimes carreguen contra el president després d'anar-se'n de les Corts: “Ens mentixen en la cara, Mazón està en fase electoral”

Les víctimes carreguen contra el president després d'anar-se'n de les Corts: “Ens mentixen en la cara, Mazón està en fase electoral”

Mazón fica el valencià en el Debat: demanarà al Ministeri fer-lo optatiu en les PAU per a “posar fi a la discriminació”

Mazón fica el valencià en el Debat: demanarà al Ministeri fer-lo optatiu en les PAU per a “posar fi a la discriminació”

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és "un brindis al sol"

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és "un brindis al sol"
Tracking Pixel Contents